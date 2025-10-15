Napoli. La Sez. AIISF invitata alla “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”

Il 25 e 26 ottobre, piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla salute e al benessere con “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”, l’iniziativa di prevenzione e informazione medica organizzata dal Comune di Napoli. Il programma è stato presentato ieri mattina, 14 ottobre, nella Sala Giunta, dal Sindaco e dall’Assessore alla Salute, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, degli Ordini Professionali e delle associazioni aderenti.

In quello che si configurerà come un vero e proprio “villaggio della salute” saranno presenti stand informativi e attrezzature diagnostiche all’avanguardia.

Per il terzo anno consecutivo la Sez. Aiisf di Napoli ê stata invitata a partecipare con un proprio spazio espositivo. Verrà fatta informazione sull’attività professionale degli informatori scientifici a supporto degli operatori sanitari con cui si condivide lo stesso obiettivo, ovvero, il benessere e la Salute per il cittadino. Verranno distribuiti opuscoli informativi e piccoli gadget per avvicinare la cittadinanza alla nostra categoria professionale.

In foto con il Sindaco Gaetano Manfredi e l’Assessore Vincenzo Santagada, ci sono Eugenio Iaccarino Presidente della Sezione e Massimiliano Radano Vice presidente.

