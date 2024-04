Napoli. La solidarietà corre con le gambe AIISF

Oggi la solidarietà ha corso con le nostre gambe. Un gruppo di amici della sezione AIISF di Napoli, Federata Fedaiisf, ha partecipato alla ”WALK OF LIFE” la gara Telethon, che quest’anno lancia il motto “La solidarietà corre veloce!“.

Ogni passo fatto insieme è un contributo prezioso per sostenere la ricerca scientifica e migliorare la vita di chi combatte contro malattie genetiche rare. E insieme si può fare la differenza! AIISF Napoli è orgogliosa di essere solidale attraverso la sua presenza che contribuisce a donare speranza, supporto e risorse a chi ne ha più bisogno per superare ogni forma di barriera e raggiungere, passo dopo passo, traguardi che cambieranno vite.

Un ringraziamento agli amici che hanno partecipato e uno speciale ai podisti della squadra “Amatori Vesuvio” di cui fa parte la nostra Pamela, che hanno indossato ben volentieri gli adesivi della nostra sezione e che si sono ben posizionati nella gara competitiva dei 10km.

Un applauso di incoraggiamento ai “passeggiatori” che hanno concluso con un buon tempo i loro 3 km di gara non competitiva. Ma quello che conta è la vittoria della ricerca che oggi segna un tempo straordinario. In una Napoli solare e che sa rispondere sempre con entusiasmo quando la solidarietà chiama a gran voce.

Comunicato Direttivo AIISF Napoli

– Federata Fedaiisf –

Nota.

La Walk of Life è una corsa di solidarietà nata nel 2012 e subito entrata nel cuore di tutti noi. Ogni anno a Napoli in tanti si mettono in gioco per portare un messaggio di speranza alle persone che non si arrendono a una malattia genetica rara. Quanti più sono a partecipare, tanto più la ricerca può arrivare velocemente al traguardo della cura! Quella di quest’anno è la XI edizione. Tutti i partecipanti si sono riuniti nella bellissima location di Rotonda Diaz sul lungomare, per partire alle 9:00 seguendo il percorso scelto: una passeggiata non competitiva di 3 km o una corsa competitiva di 10 km.