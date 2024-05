Napoli. Sez AIISF, federata Fedaiisf, al corso BLSD, primo brevetto

Sabato 11 maggio, un gruppo di iscritti alla sezione AIISF di Napoli e Provincia, federata Fedaiisf, ha partecipato con grande interesse ed entusiasmo al corso BLSD, primo brevetto, tenutosi presso il Comitato della CRI di Napoli, Corso San Giovanni a Teduccio.

Erano presenti anche alcuni colleghi che hanno conseguito il brevetto 2 anni fa e che, prima della scadenza, hanno scelto di seguire il corso di retraining.

La decisione di dedicare tempo ed attenzione a questo corso formativo ê nata dal desiderio di rendersi consapevolmente utili nel prestare le prime manovre di soccorso, rianimazione e utilizzo del DAE sia nell’aulto che nel bambino.

Durante la nostra quotidiana attività, possono accadere circostanze in cui si renda necessario un tempestivo intervento. Poterlo fare con una modalità competente e consapevole ci ha spinto a frequentare il corso che é stato molto ben articolato e tenuto da validissimi formatori, Ivan e Fabio, che hanno egregiamente trasferito le nozioni fondamentali.

La formazione si é conclusa in modo esaustivo per tutti i partecipanti che hanno manifestato il loro apprezzamento e che, da oggi, hanno la certezza di poter dare il proprio contributo in caso di emergenza.

Un grazie a tutti i partecipanti

Sez. AIISF Napoli

Federata Fedaiisf