Marche. Mozione all’Assemblea Regionale. Predisporre la ripresa attività ISF in sicurezza dal 1 giugno

Mozione n. 675

presentata in data 12 maggio 2020

a iniziativa del Consigliere Talè

Attività di informazione scientifica dei farmaci – Protocollo per la ripresa in sicurezza

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

− con nota prot. n. 274221 04.03.2020/R_/GRM/SAN/P avente per oggetto <Comunicazione Urgente. Sospensione attività di informazione e promozione di informazione nelle strutture del SSR e negli ambulatori dei MMG e PLS> inviata ai Direttori Generali degli Enti del SSR, al fine di prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) nel territorio della nostra Rigione è stata disposta la sospensione delle attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non rivestono carattere d’urgenza correlata alla sicurezza d’uso di specifici prodotti, in prima istanza fino al 30 aprile 2020;

− con successiva nota prot. n. 0004973 29.04.2020/R_MARCHE/ARS/ASF/P avente per oggetto <Limitazione attività di informazione scientifica nelle strutture del SSR e negli ambulatori die MMG e PLS> inviata ai Direttori Generali degli Enti del SSR e p.c. alla Farmindustria, all’Assogenerici, al Presidente Federfarma Marche, al Presidente Confservizi Assofarm Marche e agli Ordini dei Farmacisti, la sospensione di cui al punto precedente è stata prorogata fino al 31.05.2020, con la precisazione che <l’informazione scientifica, per i farmaci e dispositivi medici, potranno essere effettuate per comunicazioni urgenti tramite mezzi informatici (p.e. email) o telefonici>.

Considerato che:

− l’attività degli informatori scientifici del farmaco ha nell’incontro diretto (de visu) con il medico il momento privilegiato per un reciproco riconoscimento professionale basato su competenza e fiducia;

− in massima parte il lavoro degli informatori scientifici del farmaco e dei dispositivi medici è organizzato attraverso appuntamenti programmati e tale organizzazione, consolidata nel tempo, favorisce il rispetto responsabile delle misure di sicurezza anti contagio.

Tenuto conto che:

− alcune regioni italiane, fra le quali la vicina Emilia Romagna, hanno già stabilito un protocollo per la ripresa dell’attività di informazione e promozione scientifica nelle strutture del SSR e negli ambulatori dei MMG e PLS nella modalità dell’incontro in presenza;

− l’emanazione di un sistema di regole per il riavvio dell’attività in presenza degli ISF è sicura- mente auspicabile nell’ottica di garantire la piena sicurezza sia agli informatori scientifici, sia al personale sanitario che agli utenti delle strutture sanitarie.

IMPEGNA

la Giunta regionale:

− a predisporre un protocollo per la ripresa in sicurezza, a far data dal primo giugno 2020, dell’attività di informazione e promozione scientifica dei farmaci con la modalità dell’incontro in presenza nelle strutture del Sistema Sanitario Regionale e negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Mozione 675