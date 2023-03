Si presenta Nicola Magrini, nuovo Direttore dell’unità di Qualità e Governo Clinico dell’Ausl Romagna

ravennawebtv – 27 marzo 2023

Presentato ufficialmente alla stampa Nicola Magrini, nuovo direttore dell’Unità Operativa di Qualità e Governo Clinico dell’Ausl Romagna, la cui nomina nelle scorse settimane era stata al centro di polemiche, provenienti in particolare dal centrodestra e da Fratelli d’Italia.

Ex direttore dell’Agenzia italiana del farmaco, membro fondatore del Centro Cochrane Italiano, network che studia gli effetti degli interventi sanitari, già direttore del Centro Collaborativo dell’OMS, Magrini avrà come primo obiettivo quello di ridurre le spese sanitarie romagnole.

I primi interventi saranno quasi sicuramente dedicati a ridurre il costo della spesa farmaceutica. Per quanto riguarda le polemiche, è stato lo stesso direttore dell’azienda sanitaria Tiziano Carradori a spegnerle in conferenza stampa: il curriculum di Magrini non è criticabile e le retribuzioni dei dirigenti sono regolate dalle normative nazionali.

Nota: L’incarico a Magrini avrà una durata quinquennale. Un incarico da 146.031,67 euro all’anno – per una cifra complessiva superiore ai 730.000 euro – che aveva fatto scattare le critiche già alla fine di gennaio, con polemiche arrivate soprattutto dalla Lega. Luca Bartolini, coordinatore forlivese di Fratelli d’Italia: “E poi dicono che non ci sono risorse”.