Giornata raccolta farmaci 2026

Nel 2026, le Giornate di Raccolta del Farmaco (GRF) si svolgono da martedì 10 a lunedì 16 febbraio.

Durante la settimana di raccolta, sarà possibile andare nelle farmacie che aderiscono, e donare un medicinale per chi ha bisogno.

Quest’anno, più di 502.000 persone fragili si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria. Ben 145.000 erano minori. Serve un gesto corale di gratuità perché anche loro possano curarsi in maniera dignitosa. (Fonte Banco Farmaceutico)

La GRF 2026, promossa e organizzata come sempre dalla Fondazione Banco Farmaceutico in collaborazione con CdO Opere sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute ed Egualia, si protrarrà fino al prossimo 16 febbraio: fino ad allora sarà possibile recarsi nelle farmacie che aderiscono alla campagna solidale (circa seimila su tutto il territorio nazionale, l’accesso all’elenco è reso disponibile dal Banco Farmaceutico su questa pagina) e donare un medicinale per chi ha bisogno.

I farmacisti che sostengono la GRF sono un esercito di 21mila professionisti, che – oltre a ospitare nelle farmacie la raccolta e sensibilizzare le persone a donare – mettono anche mano al portafoglio per sostenere l’iniziativa con erogazioni liberali. Ancora più corposo (27mila persone) è l’esercito dei volontari che lavorano per la campagna: insieme, si tratta di 48mila persone (corrispondenti all’intera popolazione di una città come Chieti) che si adoperano per un’ottima causa, anzi per due: la prima è sostenere la salute dei meno fortunati, la secondo dimostrare – perché viviamo tempi che inducono a dubitarne – che esistono ancora persone nelle quali albergano sentimenti di umanità. Ed è un conforto.