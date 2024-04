Novartis taglierà almeno 400 posti di lavoro in Svizzera

Dopo aver già concentrato le sue attività esclusivamente sui farmaci originali (con lo scorporo di Sandoz), la multinazionale renana spiega che con questa ristrutturazione vuole ora ottimizzare la sua struttura operativa, in particolare riallocando le risorse. L’operazione sarà accompagnata da una concentrazione delle attività nelle unità in cui Novartis ha già una sufficiente massa critica, come Slovenia, Austria e India, e da un rafforzamento dei centri di innovazione, in particolare a Basilea. (Fonte: Ticino News)