Novo Nordisk è diventata la società europea con il più alto valore in borsa

il Post – 5 settembre 2023

L’azienda farmaceutica danese Novo Nordisk ha raggiunto una capitalizzazione di borsa, ossia il valore complessivo di tutte le sue azioni, di 2.934 miliardi di corone danesi, pari a circa 394 miliardi di euro. È diventata così la società europea a più alta capitalizzazione, avendo superato il gruppo francese del lusso LVMH, che vale 385 miliardi di euro e che deteneva la posizione da tempo.

Gli affari dell’azienda stanno andando benissimo grazie a due farmaci che produce, l’Ozempic e il Wegovy. L’Ozempic è un medicinale per trattare il diabete, ma il suo successo è dovuto a un effetto collaterale: provoca in molti casi anche una rapida perdita di peso e molti medici, soprattutto negli Stati Uniti, hanno quindi iniziato a prescriverlo a pazienti non affetti da diabete ma in sovrappeso, oppure interessati a perdere peso rapidamente e senza troppi sforzi. Più di recente Novo Nordisk ha introdotto sul mercato il Wegovy, un farmaco con lo stesso principio attivo dell’Ozempic – la semaglutide – ma studiato in modo specifico per trattare l’obesità.

Nella prima metà del 2023 Novo Nordisk ha registrato profitti per 5,2 miliardi di euro, sostenuti soprattutto dalla richiesta dell’Ozempic e del Wegovy. Lunedì l’azienda ha introdotto il Wegovy anche nel Regno Unito e, visto il potenziale del prodotto, la notizia ha fatto salire il valore delle azioni, che comunque già dall’inizio dell’anno era aumentato del 34 per cento.

