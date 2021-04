Lazio. Vaccinazione ISF: nuove modalità di accesso a Valmontone: libero accesso dalle 12,30 alle 14,30

Dal centro vaccinale Valmontone fanno sapere che da oggi, venerdì 30 aprile, gli ISF e le figure affini possono accedere tutti i giorni liberamente senza prenotazione fra le 12,30 e le 14,30. Questa fascia oraria è stata riservata esclusivamente agli ISF e alle figure ad essi assimilabili. Hanno assicurato che vaccineranno tutti coloro che si presenteranno, senza limitazioni.

La Sez. AIISF di Frosinone che, con grande spirito di servizio, si è resa disponibile a raccogliere le richieste degli ISF per accedere al centro vaccinale, ci fa sapere che sono stati 1353 gli informatori che si sono prenotati presso la stessa sezione frusinate.

La sezione di Frosinone si è posta al servizio di tutta la categoria senza far distinzione tra iscritti/non iscritti ed ha risolto le criticità del sistema vaccinale dando, nel concreto, applicazione al DM del 1981 che impone agli ISF di collaborare con il SSR.

Lo stesso centro vaccinale di Valmontone ha ringraziato AIISF Frosinone per l’opera svolta con precisione e puntualità che ha di molto facilitato le operazioni.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi al presidente sezionale Paolo Petta al n. 335-7755109

Un doveroso ringraziamento va ai colleghi frusinati per l’impegnativa e non semplice opera svolta, opera, è bene ricordarlo, svolta su base volontaria. È importante, sottolineano i colleghi AIISF, iscriversi all’Associazione in modo che abbia un’ampio numero di associati per meglio rappresentare le istanze della categoria degli ISF