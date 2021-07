Nutraceutica. Accordo Federsalus Fondazione Lorenzini per la ricerca sulla nutrizione integrata

L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE GIOVANNI LORENZINI (MILANO -NEW YORK)

Dal 1969 la Fondazione Giovanni Lorenzini (Milano-New York) sostiene lo sviluppo e la diffusione della conoscenza scientifica in Italia e nel mondo, grazie alla sua attività di divulgazione indipendente. Obiettivo primario della Fondazione è trasmettere il valore etico, sociale ed economico della prevenzione in modo da generare un trasferimento delle principali acquisizioni della ricerca scientifica, renderle disponibili alla classe medica e applicabili alla comunità per la difesa della Salute dei cittadini. Le aree principali in cui si sviluppa l’attività di formazione e di informazione della Fondazione Giovanni Lorenzini sono: la salute cardiometabolica (pilastro storico sviluppato con la International Atherosclerosis Society, Federazione di 67 società nazionali attive in 57 nazioni); nutrizione; i primi 1000 giorni di vita; sviluppo della salute dell’individuo dal pre-concepimento in avanti; vaccinazioni; deperimento sensoriale e decadimento cognitivo. In tutti questi ambiti la prevenzione ha un ruolo primario e rappresenta il filo conduttore tra i vari temi. La Fondazione Giovanni Lorenzini ha inoltre sviluppato un sito internet di divulgazione scientifica dedicato al Covid, www.covid19fgl.com, per realizzare un’attività di divulgazione ed educazione scientifica per la nostra comunità.