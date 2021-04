Palermo. La Direzione Medica dell’Ospedale Cervello vieta l’accesso ai “divulgatori scientifici”. Forse si riferisce a Piero Angela?

In un comunicato alle Unità Operative e al Direttore Sanitario dell’Ospedale Cervello di Palermo la Direzione Medica ricorda che è assolutamente vietato l’accesso alle U.O. Covid-19 e no Covid-19 al personale che non ha attinenza con le attività sanitarie, in particolare ai “divulgatori scientifici” (dice proprio così!).

Il documento porta la firma del Geometra Angelo Bonetto e del Direttore Medico Dr.ssa Ilaria Di Lena.

È indubbiamente curiosa la definizione di divulgatori scientifici probabilmente riferentesi agli informatori scientifici del farmaco, non pensando che si riferisca a divulgatori scientifici di altro genere, tipo Piero Angela, Cecchi Paone, Zichichi, ecc.

Probabilmente l’estensore del comunicato è il Geom. Bonetto che, essendo geometra, è comprensibile che non sappia nulla di informatori scientifici. Potrebbe essere più grave per la Dr.ssa Di Lena, ma si sa come vanno queste cose, a volte si firmano cose senza leggerle. Cosa ben più grave, se il comunicato si riferisce agli ISF, è impedire un lavoro regolamentato per legge a delle persone già vaccinate di accedere alle strutture no Covid in cui devono lavorare. E altrettanto grave poi non comunicarlo ai diretti interessati

