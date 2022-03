Pandemia, l’OMS: “Misure allentate troppo brutalmente”

Pandemia, l’OMS mette in guardia su possibile peggioramento: “Misure allentate troppo brutalmente”

Diversi Paesi europei, inclusa l’Italia, hanno revocato troppo “brutalmente” le misure anti Covid e registrano ora un forte aumento dei casi legati alla sub variante di Omicron 2: lo ha affermato il direttore regionale per l’Europa dell’OMS, Hans Kluge citando oltre all’Italia anche Germania, Francia e Regno Unito.

“La pandemia non è finita, ma oggi abbiamo strumenti per gestirla in maniera diversa”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad avere un’attenzione in particolare all’utilizzo delle mascherine al chiuso e poi continuare a fare le terze dosi. Importante anche fare la quarta dose, ora per gli immunodepressi, vedremo se anche a fasce d’età più avanzate”. Anche per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, “con la fine dello stato di emergenza, il nostro Paese non è fuori dalla pandemia”, ma “in una fase di gestione diversa”. I dati del ministero della Salute descrivono un quadro che richiede attenzione.

“Negli ultimi 30 giorni il sottolignaggio BA.2 di Omicron è diventato predominante, con 251.645 sequenze (85,96%) caricate sulla piattaforma Gisaid”, scrive l’Organizzazione mondiale della Sanità nel suo ultimo report settimanale sulla pandemia. Il 99,8% delle sequenze registrate su Gisaid (piattaforma informatica globale che raccoglie i dati genomici dei virus influenzali e dei coronavirus) nell’ultimo mese appartiene alla variante Omicron, con Delta ormai allo 0,1%, spiega l’OMS. E all’interno della ‘famiglia’ Omicron, “la quota di BA.2 è cresciuta costantemente dalla fine del 2021” e la sotto-variante “è divenuta dominante entro la settima settimana del 2022. Questa tendenza è più pronunciata nel Sudest asiatico, nell’area del Mediterraneo orientale, in Africa, nell’area Pacifico occidentale e in Europa. BA.2 è attualmente dominante nelle Americhe”.

Vaccino Covid, oggi Cts Aifa affronta il tema della quarta dose per gli anziani

La possibilità che si arrivi ad ampliare la platea per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid, sarà al centro di una prima riunione della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco che si terrà oggi, 24 marzo. A riferirlo è l’agenzia Adnkronos Salute, ricordando che era stato il ministro della Salute Roberto Speranza ad indicare nell’evidenza scientifica la bussola per nuovi eventuali provvedimenti di ampliamento della quarta dose, che oggi è somministrata in Italia alle persone immuno-compromesse e trapiantati, un platea di circa 800-900mila persone.

Lo scorso giovedì, durante la conferenza stampa con il premier Draghi sulla roadmap per la fine dello stato di emergenza, il ministro ha annunciato “l’ipotesi di estendere la quarta dose per le fasce generazionali più avanzate”. Una possibilità che “richiederà ancora un approfondimento. Ma è una cosa a cui ci stiamo preparando”. Oggila palla passa alla Cts dell’Aifa per un primo approfondimento sul tema della somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid ai più anziani.

L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha ribadito che non ci sono ancora prove che serva una quarta dose di vaccino per tutti. Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Ema, durante la conferenza stampa di giovedì 17 marzo, ha rimarcato che “da un punto di vista regolatorio non ci sono ancora evidenze sufficienti, né dai trial clinici né dai dati del mondo reale, a sostegno di una raccomandazione sulla necessità di un secondo richiamo nella popolazione generale. Mentre l’uso mirato in popolazioni anziane selezionate – ha aggiunto – è stato preso in considerazione da alcuni Stati membri sulla base di alcuni risultati preliminari di efficacia nel mondo reale provenienti da Israele”.

