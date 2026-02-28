News

PAOLO PELINI: Donato il mio libro al Presidente Mattarella per sensibilizzare sulla ricerca scientifica sulle molecole naturali ad uso veterinario

È importante sensibilizzare il mondo della ricerca scientifica e le istruzioni sull’importanza della ricerca sulle molecole naturali ad uso veterinario

È importante sensibilizzare il mondo della ricerca scientifica e le istruzioni sull’importanza della ricerca sulle molecole naturali ad uso veterinario in quanto rispetto al loro uso umano sono ancora poco utilizzate e a livello fisiologico non si conoscono ancora tutti gli effetti.

Come esperto in Ricerca e Valutazione Farmacognostica di Droghe ed Estratti Vegetali ho donato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il mio libro “Principi di Fitoterapia Veterinaria” scritto per far conoscere e sensibilizzare su questo tema importante anche per il contrasto alla farmaco resistenza.

Sperando che il presidente sia ponga come portavoce di questo mio appello verso gli enti di ricerca e le istituzioni per salvaguardare la salute animale e fare progredire la ricerca in questo ambito

Paolo Pelini
Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Roma – Italia
E-mail: paolo.pelini@gmail.com

CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae

