PAOLO PELINI: Donato il mio libro al Presidente Mattarella per sensibilizzare sulla ricerca scientifica sulle molecole naturali ad uso veterinario

È importante sensibilizzare il mondo della ricerca scientifica e le istruzioni sull’importanza della ricerca sulle molecole naturali ad uso veterinario in quanto rispetto al loro uso umano sono ancora poco utilizzate e a livello fisiologico non si conoscono ancora tutti gli effetti.
Come esperto in Ricerca e Valutazione Farmacognostica di Droghe ed Estratti Vegetali ho donato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il mio libro “Principi di Fitoterapia Veterinaria” scritto per far conoscere e sensibilizzare su questo tema importante anche per il contrasto alla farmaco resistenza.
Sperando che il presidente sia ponga come portavoce di questo mio appello verso gli enti di ricerca e le istituzioni per salvaguardare la salute animale e fare progredire la ricerca in questo ambito
Paolo Pelini
Professione Erbochimico / Naturopata per Animali
Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali
Roma – Italia
E-mail: paolo.pelini@gmail.com
CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae