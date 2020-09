Parla con “Vera”: l’intelligenza artificiale che risponde alle domande sul Covid-19

Un progetto di Pagella Politica, Facta, IRCCS Ospedale San Raffaele, Indigo.ai ed EURECOM per un’informazione libera da fake news, a breve sarà inserito il link nel nostro sito.

È vero che il 5G causa la Covid-19 o che il Coronavirus è stato creato in laboratorio? Che cos’è l’immunità di gregge? È vero che in Italia ci sono stati più morti che in Spagna? È vero che la mascherina fa male? Tra domande legittime e fantasie irrazionali, sulla nuova pandemia c’è molta confusione e disinformazione. Per dare al pubblico risposte rapide e precise, Pagella Politica, Facta, IRCCS Ospedale San Raffaele ed EURECOM hanno sviluppato VERA, un progetto di intelligenza artificiale nato per aiutare le persone a orientarsi nell’oceano di contenuti legati alla Covid-19, grazie a una conversazione interattiva in chatbot (acronimo di chat e robot, software progettato per la simulazione di una conversazione fra essere umano e robot).

Inoltre, VERA è in grado di controllare la veridicità delle notizie che circolano online e sui principali mezzi di comunicazione in merito al Coronavirus. Come ha ricordato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme alla pandemia di Coronavirus stiamo vivendo anche una “infodemia”, ossia una diffusione eccessiva di notizie false, fuorvianti o da fonti poco attendibili. (EconomyMag)

È di ieri la notizia di aver ottenuto l’autorizzazione ad inserire nel sito FED-AIISF il link di VERA sentito Gianluca Maruzzella, Founder & CEO di Indigo.ai, e Nicola Quadri, Ufficio di Outreach e Comunicazione della Scienza IRCCS Ospedale San Raffaele.

Nasce un’intesa fra FED-AIISF, gli sviluppatori Indigo.ai e l’ufficio di comunicazione scientifica dell’ospedale San Raffaele per testare il software grazie al contributo volontario dei colleghi di tutta Italia.

