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Parlamento UE vota risoluzione per la sospensione della Direttiva sulle acque reflue urbane

La decisione dopo il forte appello del Consiglio Sanità ad una rivalutazione della normativa

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La decisione dopo il forte appello del Consiglio Sanità ad una rivalutazione della normativa

Egualia 18 giugno 2026

Via libera del Parlamento UE con 294 voti a favore, 245 contrari e 28 astensioni alla risoluzione – sostenuta da Medicines for Europe – che rispecchia la crescente preoccupazione che l’attuale testo della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive) sia stato redatto su prove scientifiche insufficienti e possa avere gravi conseguenze indesiderate sulla disponibilità e l’accessibilità economica dei farmaci in Europa.

Due le richieste fondamentali contenute nella risoluzione:

– sospensione immediata del regime EPR e dell’obbligo di trattamento quaternario;

– realizzare una valutazione d’impatto indipendente entro il 2026 con il supporto del comitato per i medicinali per uso umano (quindi rappresentanti dei Ministri della Salute) e dell’EMA.

Il voto giunge dopo un forte appello del Consiglio Sanità, in cui 17 Stati membri hanno richiesto nuove evidenze sull’accesso e la disponibilità dei farmaci prima di qualsiasi attuazione.

«Il voto odierno invia un messaggio chiaro: l’Europa non può mettere a rischio l’accesso ai medicinali essenziali per milioni di pazienti sulla base di una metodologia errata e di una base di prove inadeguata – ha commentato Adrian van den Hoven, Direttore Generale per i Medicinali di Medicines for Europe –. Dopo un forte appello da parte dei Ministri della Salute, il Parlamento ha riconosciuto la necessità di sospendere l’attuazione e rivalutare l’impatto reale di queste misure. La Commissione dovrebbe ora dare seguito a tale appello sospendendo temporaneamente l’attuazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per effettuare una revisione completa del sistema EPR, compresa la sua metodologia, le ipotesi economiche e il potenziale impatto sulla fornitura di medicinali».

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