Pelini, con l’annullamento del Regolamento n.468/2021 la corte di giustizia europea conferma la sicurezza dell’Aloe e delle altre Piante Antrachinoniche

Con l’annullamento da parte della Corte di Giustizia Europea del Regolamento n. 468/2021 sull’aloe e sulle altre droghe antrachinoniche.

Finalmente è stata ripristinata la verità ed è stato dimostrato come ho sempre sostenuto con prove scientifiche e relazioni che mi hanno visto impegnato costantemente per 8 anni cioè che la relazione e i dati presi in considerazione dall’EFSA sulla Tossicità dei derivati Idrossiantraceni e dell’aloe e senna erano del tutto infondati.

È stata ripristinata la verità scientifica e la scienza ha vinto sulla politica, ma non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia.

Notizie correlate:

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) del 13 novembre 2024

Nota: Con la sentenza del 13 novembre la Corte di Giustizia europea ha annullato in toto il regolamento 468/2021 che prevedeva il divieto di commercializzazione di aloe e suoi preparati e prevedeva la restrizione alla vendita delle piante come Senna, Rabarbaro, Frangula e Cascara. La sentenza fa seguito all’udienza che si è tenuta a giugno 2023 e ha accolto la richiesta delle aziende del settore che avevano contestato il divieto imposto dal regolamento che vietava l’utilizzo di preparazioni a base di foglie di “Aloe vera” contenenti derivati dell’idrossiantracene (HAD) negli alimenti. Secondo la Corte di Giustizia Europea il divieto di EFSA si basava su un errore manifesto di valutazione,