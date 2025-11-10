Pfizer vince la guerra di offerte da 10 miliardi di dollari per Metsera mentre Novo Nordisk si ritira

Si prevede che i farmaci di Metsera raggiungeranno i 5 miliardi di dollari di picco di vendite

Le offerte si sono trasformate in una battaglia legale nell’ultima settimana

La fusione dovrebbe chiudersi dopo l’assemblea degli azionisti di Metsera del 13 novembre

Novo Nordisk dice che non aumenterà l’offerta per Metsera

Reuters – 8 novembre 2025

Il produttore di farmaci statunitense Pfizer ha (PFE.N) ha conquistato un accordo da 10 miliardi di dollari per lo sviluppatore di farmaci per l’obesità Metsera (MTSR.O), coronando una feroce guerra di offerte biotecnologiche tra il gigante farmaceutico con sede a New York e il rivale danese Novo Nordisk (NOVOb.CO).

Metsera ha accettato un’offerta addolcita da Pfizer venerdì tardi, citando i rischi antitrust statunitensi nell’offerta di Novo che in precedenza aveva definito superiore. Il colosso danese del farmaco per l’obesità ha detto sabato che avrebbe lasciato la gara.

La vittoria della guerra di offerte offre a Pfizer un modo per entrare nel redditizio mercato dei farmaci per l’obesità, anche se i trattamenti di Metsera dovranno aspettare anni per aggredire il mercato. Segna un colpo per Novo mentre cerca di riconquistare il terreno perso contro il rivale statunitense Eli Lilly (LLY.N).

COLPI DI SCENA IN UNA GUERRA DI OFFERTE BIOTECNOLOGICHE

Pfizer sembrava aver bloccato l’accordo a settembre prima che Novo intervenisse la scorsa settimana con un’offerta non richiesta, scatenando una lotta per un bene ambito nel crescente mercato della perdita di peso. Pfizer sta cercando di prendere piede nell’obesità per superare gli inciampi interni passati nello sviluppo di farmaci per la perdita di peso.

Pfizer ha accettato di pagare 86,25 dollari per azione in contanti, un premio del 3,69% alla chiusura di venerdì di Metsera, ha detto Metsera in una dichiarazione. L’offerta include 65,60 dollari per azione in contanti e un diritto di valore contingente che dia diritto ai titolari a pagamenti aggiuntivi fino a 20,65 dollari per azione in contanti.

Novo Nordisk sabato ha detto che non avrebbe fatto un’offerta maggiore.

“A seguito di un processo competitivo e dopo un’attenta considerazione, Novo Nordisk non aumenterà la sua offerta di acquisire Metsera”, ha detto il produttore di farmaci danese in una dichiarazione.

Novo ha aggiunto che sta facendo avanzare la propria pipeline di opzioni di trattamento per l’obesità e che avrebbe “continuato a valutare le opportunità per lo sviluppo e le acquisizioni aziendali … che promuovono i suoi obiettivi strategici”.

Una fonte vicina a Novo ha detto che la sua ultima offerta senza successo era stata il “valore massimo” di Metsera e che l’azienda è rimasta fiduciosa nella propria pipeline di farmaci per l’obesità. L’accordo non è mai stato “fare o morire” per Novo.

“Questa è sempre stata un’acquisizione per Novo”, ha detto la persona.

“RISCHI LEGALI E NORMATIVI INACCETTABILMENTE ELEVATI”

L’escalation del gioco di fusioni e acquisizioni ha fatto salire le azioni di Metsera nell’ultima settimana. Da poco prima che Novo intervenisse con la sua offerta fino alla chiusura di venerdì, le azioni di Metsera hanno guadagnato quasi il 60%, portando il suo valore di mercato a 8,75 miliardi di dollari.

Per un tempo, sembrava che Novo avesse la traccia interna. Novo ha cercato di recuperare la sua posizione un tempo di comando nei farmaci per l’obesità che ha perso a causa di Eli Lilly.

Metsera, nella sua dichiarazione del venerdì, ha detto che la proposta di Novo presentava “rischi legali e normativi inaccettabilmente elevati” rispetto alla proposta di fusione con Pfizer, citando una chiamata dagli Stati Uniti. Federal Trade Commission per discutere i rischi di una transazione con Novo. Il regolatore ha inviato una lettera questa settimana a Novo e Metsera, dicendo che il loro accordo proposto correva il rischio di violare le leggi antitrust statunitensi.

Novo ha detto nella sua dichiarazione che credeva che la struttura della sua offerta fosse “conforme alle leggi antitrust”.

In una dichiarazione, Pfizer ha detto di essere lieta di aver raggiunto un accordo rivisto con Metsera e si aspetta di chiudere la fusione subito dopo l’assemblea degli azionisti di Metsera del 13 novembre.

STILE “IL TRONO DI SPADE” IN STILE “GIOCCO DI OFFERTE PER METSERA

L’analista di Bernstein Courtney Breen ha detto che il prezzo di 10 miliardi di dollari si basava su ipotesi ottimistiche sulle prestazioni future di Metsera, dicendo che Pfizer avrebbe bisogno di acquisire 11 miliardi di dollari di entrate entro il 2040, quasi il doppio delle attuali proiezioni di Metsera. Ha sottolineato il crescente scetticismo sui prezzi GLP-1 a lungo termine, che potrebbero comprimere i margini.

Il consiglio di amministrazione di Metsera ha raccomandato ai suoi azionisti di approvare l’offerta modificata di Pfizer. La società biotecnologica sta attualmente perdendo denaro e gli analisti si aspettano ulteriori perdite mentre i suoi farmaci sono ancora in fase di sviluppo.

La guerra di offerte tra Pfizer e Novo ha sollevato il prezzo dall’offerta di 7,3 miliardi di dollari di Pfizer a settembre. L’ex capo della ricerca e dello sviluppo di Pfizer John LaMattina ha detto a Reuters che la battaglia ricordava l’acquisizione ostile di Warner-Lambert del 2000 da parte di Pfizer per 90 miliardi di dollari nel tentativo di ottenere il controllo di Lipitor, un farmaco per abbassare il colesterolo.

“Anche se questo è un accordo più piccolo, Pfizer deve credere che la pipeline di Metsera sia fondamentale per il suo futuro”, ha detto.

Analisti e investitori hanno sottolineato la lotta insolitamente feroce per ottenere il controllo di Metsera, i cui trattamenti per l’obesità in fase iniziale rimangono non provati, ma potrebbero essere fondamentali in un mercato che alcuni analisti stimano raggiungerà i 150 miliardi di dollari entro l’inizio del prossimo decennio.

“Questo è un gioco a livello di Game of Thrones”, ha detto Peter Kolchinsky, managing partner di RA Capital, uno dei primi 20 azionisti di Metsera, prima che l’offerta finale fosse accettata.

Si prevede che i farmaci sperimentali per l’obesità di Metsera, MET-097i, un iniettabile GLP-1, e MET-233i, che imita l’ormone pancreatico amilina, raggiungeranno 5 miliardi di dollari di vendite di picco combinate, secondo l’analista di Leerink Partners David Risinger.

Reportage di Rishabh Jaiswal, Mrinalika Roy, Christy Santhosh, Siddhi Mahatole, Sriparna Roy, Kamal Choudhury e Dheeraj Kumar a Bengaluru, Sabrina Valle a New York e Maggie Fick e Andres Gonzalez a Londra; Montaggio di Leslie Adler, Thomas Derpinghaus, David Gaffen e Conor Humphries

