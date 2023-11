Pisa. Abbonamento per ISF per l’accesso alle ZTL

Cambiamenti in vista per i permessi di transito e sosta in Ztl e Zsc (zona sosta controllata), soprattutto per i veicoli commerciali. Mentre, la situazione resta invariata per i residenti.

Aumenti (da 200 a 400 euro dopo il secondo permesso) previsti per ditte artigianali, traslochi e facchinaggio, commercianti con consegne a domicilio, agenti di commercio, informatori scientifici, autoscuole con sede in Ztl, trasporto valori, trasporto medicinali urgenti e spurgo fosse biologiche, agenzie di investigazione privata e corrieri veloci.

PERMESSI A PAGAMENTO

E’ consentito,in deroga al divieto e previo rilascio, da parte dell’Ufficio ZTL della Polizia Municipale, di permesso oneroso l’accesso, il transito e la sosta negli spazi ad essa destinati e distinti per tipologia dei veicoli al servizio di:

informatori scientifici del farmaco, sia con mandato di rappresentanza che dipendenti di aziende farmaceutiche: autoveicoli di proprietà (oppure vedi al Cap.lo 3 p.to 2) n° 1 autorizzazione con 1 targa ovvero possibilità di utilizzo di telepass cui associare fino a n.4 targhe al permesso, accesso dal lunedì al Venerdì 08.oo/20.oo con possibilità di sosta max h 2 con esposizione disco h di controllo.

Documenti da produrre: Agenti Immobiliari/Commercio e Informatori Scientifici: fotocopia ed esibizione dell’originale aggiornato della carta di circolazione del veicolo da autorizzare, documento valido d’identità, documento identificativo professionale o fotocopia visura camerale ( iscrizione C.C.I.A.A. ) con data di rilascio non più vecchia di gg 180; per gli Informatori Scientifici e Agenti di Commercio dipendenti è richiesta la dichiarazione del datore di lavoro.

Notizie correlate: ORDINANZA n. 288 Dir.17 del 28 giugno 2005 – Identificativo: 230696