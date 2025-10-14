Presentata la “Borsa di Studio in ricordo di Angelo Passini” a Pharmevolution

Venerdì 10/10/2025 si è tenuto a Misterbianco (CT), all’interno dell’esposizione fieristica di Pharmaevolution, il Io Congresso regionale Fedaiisf Sicilia “Informatore scientifico del Farmaco e del Parafarmaco, una professione in evoluzione. Stato dell’arte e prospettive.”

Il congresso si è sviluppato su due sessioni principali una riguardante il registro regionale siciliano degli isf e l’altra il “Premio in ricordo di Angelo Passini”.

In quest’ultima sessione il presidente di Aiisf Messina, dott. Angelo Bagnara, ha presentato “Il premio in ricordo di Angelo Passini”, che verrà elargito, in una delle prime sessioni di laurea del 2026, con un assegno di 1000€ al miglior neolaureato in Farmacia con tesi su “aspetti farmacologici in ambito neurologico” (con eventualmente particolare riferimento a problematiche neurodegenerative o neuromuscolari).

Il Presidente Bagnara ha sviluppato un’approfondita relazione descrivendo la figura di Angelo. Aiisf Messina è stata la prima sezione a istituire il premio di laurea in memoria di Angelo Passini, dando così avvio a un’iniziativa che ha suscitato grande interesse. Altre associazioni territoriali, tra cui Catania, Palermo, Trapani e Bergamo, stanno valutando di adottare lo stesso format ideato dal coordinamento regionale Fedaiisf per la Sicilia, a testimonianza della forza e della coerenza del progetto.

L’attività di Angelo Passini in seno all’associazione aiisf di Messina è cominciata verso metà degli anni 80 al fianco del dott. Giuseppe Galluppi che fu una figura fondamentale per tutto il movimento associativo provinciale messinese e soprattutto nazionale ed anche una figura fondamentale per il percorso che poi intraprese nell’ambito della stessa associazione il nostro amato Angelo Passini.

Dalla fine degli anni 80 fino ai primi anni del 2000 con presidente il Dott. Giuseppe Caristi, Angelo cominciò a consolidare la sua preziosa figura nell’ambito della sezione di Messina, fu prima segretario poi vice presidente portando sulle sue spalle le tante importanti iniziative di quegli anni.

Continuò dal 2002 da vice presidente con presidente il dott. Patrizio Mondì e nel 2004 fu eletto presidente. Fino a fine 2018 ha guidato la sezione di Messina con grandissimo impegno e massima dedizione. Ma la sua azione e partecipazione alla vita di sezione è stata sempre assidua e presente anche da quando il sottoscritto gli è subentrato (2019) in qualità di presidente partecipando sempre alle nostre riunioni di direttivo e supportandoci con tanti preziosi suggerimenti e proposte.

Parallelamente è stato un componente molto attivo anche nel nostro movimento nazionale iniziando la sua attività nel 2012 come componente del direttivo, con Angelo Barruchello presidente e Riccardo Bevilacqua vice, ed in ultimo (2022) anche in qualità di vice presidente.

La sua attività a livello nazionale si è concentrata contribuendo a sviluppare ed implementare il sito fedaiisf, tutte le pagine social della federazione ed infine ha contribuito allo sviluppo del gestionale Aiisf.

Angelo ha fatto dell’associazionismo e della cooperazione una sua linea guida e strada maestra, è stato una persona tenace e determinata a raggiungere gli obiettivi che si prefissava, e allo stesso tempo sempre disponibile a contribuire con spirito cooperativo a sviluppare nuove idee per migliorare l’attività della nostra associazione verso il nostro mondo lavorativo e tutti i colleghi.