Presentato oggi il portale TuttoVaccini

È stato presentato questa mattina, a Roma, TuttoVaccini, il portale promosso da Cittadinanzattiva che ha l ’obiettivo di orientare i cittadini tra le informazioni e le procedure sul territorio, dando informazioni chiare e puntuali in modo che le persone possano trovare i punti vaccinali più vicini nella propria regione. All’evento di presentazione parteciperà anche Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale.

Attraverso il portale, dunque, i cittadini potranno individuare i punti vaccinali più adatti alle loro esigenze, gli aggiornamenti sulle campagne vaccinali della propria regione e le indicazioni utili e interessanti sul tema delle vaccinazioni. Dalla piattaforma sarà accessibile anche un vademecum scaricabile online che contiene informazioni utili in tema di vaccinazioni, per favorirne in questo modo l’empowerment e l’adesione vaccinale.

Dopo la presentazione e la diffusione del Vademecum sulle vaccinazioni, Cittadinanzattiva ha ultimato la realizzazione della piattaforma web “TuttoVaccini”, un sito dove trovare tutte le informazioni su vaccini, normative nazionali, modelli organizzativi regionali, sugli oltre 1800 centri vaccinali – regione per regione – presenti su tutto il territorio nazionale e molto altro. La piattaforma è stata lanciata e presentata mercoledì 28 febbraio a Roma.

Le vaccinazioni ordinarie nell’ Italia post-pandemia

In tema di politiche italiane di vaccinazione, già dall’indagine civica condotta da Cittadinanzattiva nel 2020, era emersa una situazione territoriale molto frastagliata e confusa, in cui si sono avvicendate decisioni diversificate sia per quanto riguarda le politiche di prevenzione, sia per la possibilità di accedere ai vaccini. Difficoltoso anche solo reperire informazioni, tra numeri telefonici a cui non rispondeva nessuno e la mancanza – almeno per diverse regioni – di un punto unico di informazione. D’altra parte, dopo la pandemia Covid-19, i vaccini sono divenuti sempre più strumento essenziale di salute pubblica, di conseguenza è fondamentale – come ci ricorda l’OMS – mantenere gli appuntamenti vaccinali nonché innalzare le coperture, soprattutto per le vaccinazioni di routine, con particolare riferimento alla popolazione adulta.

Nel 2022 Cittadinanzattiva aveva reso noti i risultati del Monitoraggio Civico dei Servizi Vaccinali, e presentato la sua Carta della qualità dei Servizi Vaccinali. Da entrambi questi lavori emerge con forza la necessità di un unico luogo dove tutti (cittadini in primis, ma anche operatori ed Istituzioni) possano reperire informazioni chiare e complete sui modelli organizzativi, sulle normative nazionali e locali, sul coinvolgimento di medici, pediatri, farmacie in ambito vaccinale, su come orientarsi nelle scelte in base alla regione di residenza, e tanto altro.

Anche il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV 2023-25), uscito ad agosto 2023, evidenzia, tra le criticità più importanti da fronteggiare, quelle che Cittadinanzattiva da anni denuncia:

Disomogeneità tra le procedure e l’offerta vaccinale in ogni regione e P.A.

Calendari vaccinali regionali aggiornati senza seguire un razionale concordato a livello nazionale e creando diseguaglianze per la popolazione.

Mancato raggiungimento dei valori target delle coperture vaccinali, con disomogeneità tra le regioni.

Difformità nell’organizzazione e gestione del percorso vaccinale, inclusa la registrazione delle vaccinazioni effettuate.

Problemi di equità nell’accesso alla vaccinazione e di efficienza sul territorio nazionale.

Divergenze nella stima delle coperture vaccinali.

Difficoltà logistiche e organizzative da parte delle amministrazioni sanitarie locali per garantire l’erogazione e la piena fruibilità delle vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale.

Necessità di revisione e aggiornamento dei LEA.

Vaccinazioni: un vademecum al servizio di tutti

Da tutte queste considerazioni è nata l’idea di realizzare un documento unico che potesse orientare i cittadini nella babele di informazioni e di procedure presenti sul territorio, dare informazioni puntuali e chiare, ed aiutare le persone a trovare i punti vaccinali più vicini nella propria regione.

Realizzato in collaborazione con un tavolo di lavoro multi-stakeholders relativo al mondo vaccinale (ordini professionali e sindacati medici, società scientifiche, rappresentanti istituzionali a livello locale, regionale e nazionale, associazioni di pazienti, operatori sanitari), in sintesi il vademecum raccoglie:

Informazioni divulgative di carattere generale sul mondo delle vaccinazioni, con particolare riferimento ai bisogni di salute delle popolazioni fragili: cos’è la prevenzione, cosa sono i vaccini, la loro storia, la loro sicurezza, le malattie prevenibili con vaccino, perché vaccinarsi, come riconoscere le fake news sui vaccini.

sul mondo delle vaccinazioni, con particolare riferimento ai bisogni di salute delle popolazioni fragili: cos’è la prevenzione, cosa sono i vaccini, la loro storia, la loro sicurezza, le malattie prevenibili con vaccino, perché vaccinarsi, come riconoscere le fake news sui vaccini. Informazioni sulla normativa nazionale vigente : i LEA, il PNPV, il Calendario vaccinale nazionale, gli obiettivi di copertura, le vaccinazioni previste e disponibile per fasce d’età e condizione.

: i LEA, il PNPV, il Calendario vaccinale nazionale, gli obiettivi di copertura, le vaccinazioni previste e disponibile per fasce d’età e condizione. Informazioni sui modelli organizzativi regionali e tabelle di tutti i centri vaccinali presenti in ciascuna regione (indirizzi, recapiti, modalità di accesso, etc.).

presenti in ciascuna regione (indirizzi, recapiti, modalità di accesso, etc.). Materiali di approfondimento, con un glossario ed una serie di link a siti istituzionali.

Anticipato da Cittadinanzattiva il 30 novembre 2023 nel corso del webinar di Diritti al Punto dedicato al nuovo PNPV, il vademecum è ora disponibile per essere scaricato.

TUTTOVACCINI: il vademecum diventa una Piattaforma Online

Per facilitare l’accesso alle informazioni contenute nel Vademecum, Cittadinanzattiva ha deciso di realizzare una piattaforma on line interattiva con gli stessi obiettivi informativi del Vademecum cartaceo, ma molto più agile e dinamica nella consultazione. Nello specifico la piattaforma “TuttoVaccini” sarà un sito completo dei contenuti presenti nel vademecum e avrà anche funzionalità aggiuntive, tra cui:

Assistente virtuale di aiuto per le domande più frequenti e per la ricerca di informazioni;

di aiuto per le domande più frequenti e per la ricerca di informazioni; Scheda ad hoc per ciascuna regione

Mappatura geolocalizzata dei centri vaccinali e informazioni specifiche al riguardo.

Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione di Federfarma, sono state mappate anche le Farmacie del territorio dove è possibile vaccinarsi.

La piattaforma “TuttoVaccini” -online dal 28 febbraio 2024- è realizzata con il contributo non condizionante di







Orientare i cittadini nella babele di informazioni e di procedure e leggi nazionali e locali, ed aiutarli ad individuare i punti vaccinali più vicini al proprio luogo di residenza. Ma anche fornire risposte a false credenze e domande frequenti.

È questo l’obiettivo di TuttoVaccini, presentato oggi da Cittadinanzattiva, e che si avvale di due strumenti principali: un portale interattivo raggiungibile a questo link e un vademecum scaricabile online, entrambi con l’obiettivo di fornire informazioni di carattere generale sul mondo delle vaccinazioni, con particolare riferimento ai bisogni di salute delle popolazioni fragili; chiarimenti sulla normativa nazionale vigente: i LEA, il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, il Calendario vaccinale nazionale, gli obiettivi di copertura, le vaccinazioni previste e disponibile per fasce d’età e condizione; riferimenti ai modelli organizzativi regionali e a tutti i centri vaccinali presenti in ciascuna regione (indirizzi, recapiti, modalità di accesso, etc.); materiali di approfondimento, con un glossario di oltre 230 termini ed una serie di link a siti istituzionali.

Nello specifico la piattaforma “TuttoVaccini” ha anche funzionalità aggiuntive, tra cui: un assistente virtuale per le domande più frequenti e per la ricerca di informazioni; schede ad hoc per ciascuna regione; la mappatura geolocalizzata degli oltre 1800 centri vaccinali pubblici e informazioni specifiche al riguardo. Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione con Federfarma, sono state ad oggi mappate anche oltre 5400 farmacie del territorio dove è possibile vaccinarsi.

“TuttoVaccini è uno strumento che mettiamo a disposizione di tutti – cittadini, istituzioni, professionisti sanitari e media – nell’ottica di una responsabilità condivisa su una sfida fondamentale, quale è quella della prevenzione, per la salute collettiva e per la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. E chiediamo ai soggetti interessati di contribuire all’aggiornamento e arricchimento della piattaforma, che può orientare le persone e favorire una piena e consapevole adesione alle vaccinazioni, uno degli strumenti di prevenzione più importanti che abbiamo”, dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

“Ci auguriamo che questa nostra iniziativa possa contribuire a superare alcune criticità del sistema che da anni mettiamo in luce, e che anche il nuovo Piano nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-25 evidenzia, ossia: una forte disomogeneità dei modelli organizzativi regionali, dei percorsi e delle offerte vaccinali; un mancato raggiungimento delle coperture vaccinali previste, specie in alcuni territori e per alcune vaccinazioni in particolare, una generale mancanza di informazioni. I nostri obiettivi sono rendere le vaccinazioni più facilmente accessibili, continuare a sensibilizzare e fare corretta informazione, monitorare l’attuazione e l’aggiornamento futuro del nuovo PNPV nelle Regioni”, ha aggiunto Valeria Fava, coordinatrice politiche della salute di Cittadinanzattiva.

“Ringrazio Cittadinanzattiva per questa iniziativa, che ha una grande valenza socio-sanitaria e che rientra appieno nella missione della farmacia, presidio vaccinale di prossimità e al contempo luogo dove i cittadini possono trovare il farmacista, professionista sanitario in grado di formare, informare e orientare. Le farmacie quotidianamente diffondono la cultura della vaccinazione come efficace strumento di prevenzione e sono pronte a rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini nell’ambito della riorganizzazione della sanità territoriale, anche implementando i vaccini somministrabili”. afferma Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale.

TuttoVaccini è promosso da Cittadinanzattiva con il contributo non condizionato di GSK, MSD e Viatris. Partner tecnico per la realizzazione del portale è Kinoa Innovation Studio.

