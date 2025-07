Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU) il 4 luglio la determina AIFA sulla riclassificazione delle glifozine. in vigore dal 19 luglio

Riclassificazione glifozine, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio la determina AIFA

Entrerà ufficialmente in vigore il 19 luglio prossimo la determina dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che, in applicazione della Legge di Bilancio 2024, ha stilato l’elenco vincolante dei medicinali che passano dal regime di classificazione ospedaliero “A-PHT”, a quello “A”, con distribuzione tramite le farmacie del territorio.

Il provvedimento del 2 luglio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU) il 4 luglio. In GU è riportato l’elenco dei 29 farmaci della classe delle gliflozine oggetto della riclassificazione, indicando, per ciascun prodotto, il nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e il nome del farmaco. La riclassificazione porta automaticamente ad escludere questi medicinali dai relativi accordi di DPC.

La decisione dell’Aifa di trasferire i farmaci della classe delle glifozine dalla distribuzione diretta alla dispensazione in farmacia era stata accolta “con favore” da Federfarma che aveva sottolineato anche l’importanza dell’abolizione della redazione del piano terapeutico da parte dello specialista, finora necessario per ottenere questi medicinali.

“Ciò consente di semplificare ulteriormente l’accesso di milioni di pazienti alle cure – aveva dichiarato in una nota il presidente di Federfarma nazionale, Marco Cossolo -. La dispensazione in farmacia consente anche un puntuale monitoraggio dell’aderenza alla terapia, con evidenti vantaggi non solo in termini di salute per il paziente, ma anche di minori costi per il Servizio sanitario nazionale”.

