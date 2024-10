Qualifica Farmacista conseguita all’estero, il 18 novembre le prove per il riconoscimento

La misura compensativa (prove attitudinali) per il riconoscimento della qualifica di FARMACISTA conseguita all’estero si terrà presso la “Sapienza Università di Roma”, Dipartimento Chimica e Tecnologie del Farmaco (ingresso P.le Aldo Moro, 5) – Edificio CU019, piano terra, aula B, secondo il seguente calendario:

18 Novembre 2024, ore 9

prova scritta e, a seguire (per coloro che avranno superato la prova scritta), prova pratica/orale.

Solo coloro che hanno già ricevuto il decreto dirigenziale di attribuzione della misura compensativa con relativa nota di trasmissione, ai quali peraltro non verrà inviata alcuna lettera di convocazione, potranno candidarsi a partecipare alla presente sessione d’esami.

Le informazioni necessarie per poter partecipare alla misura compensativa, il relativo modulo di richiesta e le modalità di espletamento delle prove sono contenuti rispettivamente nei file sottoindicati.

L’Ufficio competente del Ministero non darà conferma ai singoli candidati dell’avvenuta ricezione della richiesta di partecipazione.

È possibile scaricare da questa pagina i programmi di orientamento allo studio delle diverse materie oggetto degli esami.

Relativamente alle misure da adottare nella prevenzione e gestione del rischio COVID-19 in Sapienza, si rimanda al seguente link: https://www.uniroma1.it/it/https%3A//www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c

Nota:

La prova scritta, che si svolgerà il giorno 18 Novembre 2024 alle ore 9.00, consiste nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta, per ciascuna materia oggetto della misura compensativa. Per ogni materia il candidato avrà 40 minuti a disposizione. Solo i candidati che avranno raggiunto una votazione di almeno 18/30 per ciascuna materia d’esame saranno ammessi a sostenere la prova pratica/orale. La prova pratica/orale, che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la prova scritta, avrà luogo nello stesso giorno successivamente alla correzione degli elaborati, ossia il 18 Novembre 2024. Pertanto, i candidati sono invitati a non allontanarsi, al termine della prova scritta, dalla sede di svolgimento degli esami, per rimanere in attesa della comunicazione dell’esito della prova.

La prova pratica consisterà, in linea generale, nel commento legislativo di una ricetta di una preparazione magistrale e relativo commento tecnologico (cioè modalità di allestimento) di quest’ultima. Per tale prova il candidato avrà a disposizione 40 minuti. Al termine della prova pratica, dopo la valutazione degli elaborati da parte della Commissione, i candidati dovranno sostenere la prova orale. Anche detta prova si intende superata laddove il candidato, per ogni singola materia, abbia riportato una votazione almeno pari a 18/30.



Dopo la conclusione di tutte le prove verrà comunicato ai candidati l’esito finale, che sarà espresso in termini di “idoneo” in caso di superamento della misura compensativa, oppure in termini di “non idoneo” nel caso in cui detta misura compensativa non venga superata.

La misura compensativa si intende superata laddove si superino sia la prova scritta, sia la prova pratica/orale. In caso di esito sfavorevole, la misura compensativa (prova scritta e prova pratica/orale), che potrà essere sostenuta decorsi almeno sei mesi dalla precedente, dovrà essere ripetuta integralmente.

