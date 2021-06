Reggio Calabria. Rinnovato il Direttivo AIISF

Il candidato a Presidente Raffaele Ioffrida ha ripercorso alcuni tratti dello Statuto AIISF per ricordare quali sono le funzioni dei vari organismi sezionali.

Spiega che l’associazione non è un Ordine professionale e chi si prende l’onere di ricoprire un incarico lo fa con spirito di volontariato mettendo a disposizione il proprio tempo libero, rimarcando che le polemiche sterili non servono a nessuno mentre ben vengano le critiche costruttive con lo scopo di “migliorare la nostra immagine e la qualità del nostro lavoro”.

Se proprio un “nemico bisogna individuare” questi non sta all’interno dell’associazione ma all’esterno, tra tutti quelli che impediscono il corretto svolgimento della nostra professione. Dichiara di non votare per i consiglieri candidati al consiglio direttivo per il rispetto che nutre nei confronti di ognuno di loro per essersi messi a disposizione della causa.