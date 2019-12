Regolamento ISF Regione Emilia Romagna. Terzo incontro gruppo di lavoro. Affrontati gli aspetti tecnici

Ieri si è tenuto in Regione Emilia-Romagna il terzo incontro del gruppo di lavoro su Informazione Scientifica, obiettivo dell incontro era quello di entrare negli aspetti tecnici del nuovo sistema informatizzato regionale che entrerà in funzione nel 2020.

Come Fedaiisf erano presenti il presidente nazionale Antonio Mazzarella ed il referente regionale Massimo Camatti, come sindacati erano presenti i colleghi Pietro Gualandi e Fabio Francia. Il clima è stato molto costruttivo ed a gennaio 2020 sarà firmato un accordo con le relative specifiche tecniche.

Il sistema sarà semplice, unico per tutta la regione, avrà una applicazione graduale, salvaguarderà la nostra privacy come persone e come lavoratori, e contemporaneamente riuscirà a garantire i requisiti di Trasparenza e Tracciabilità indicati dalle linee guida ANAC e richiesti da Regione Emilia-Romagna.

Come Fedaiisf faremo specifiche riunioni con il materiale condiviso dalla Regione nelle sezioni provinciali dell’Emilia Romagna.

Un aspetto molto importante è che a seguito di questo accordo sarà istituito un gruppo di lavoro paritetico permanente e come Fedaiisf ne faremo parte dove saranno affrontate le eventuali criticità che dovessero emergere e servirà ad evitare per il futuro che vengano emesse delibere e regolamenti che impattano sulla nostra attività lavorativa senza prima averle portate e condivise al gruppo di lavoro paritetico.

Comunicato Fedaiisf – 14 dicembre 2019

ANAC.Linee Guida Codice Comportamento SSN.