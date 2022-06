Sanofi. Azioni ai dipendenti

A partire dal 9 giugno, le azioni saranno offerte ai dipendenti ad un prezzo di sottoscrizione di 80,21€, che equivale a uno sconto del 20% sulla media dei 20 prezzi di apertura delle azioni Sanofi dal 9 maggio al 3 giugno 2022. Inoltre, per ogni cinque azioni sottoscritte, i dipendenti potranno ricevere una azione gratuita (fino a un massimo di quattro azioni gratuite per dipendente).

Ciascun dipendente potrà acquistare fino a 1.500 azioni Sanofi entro il limite di legge di un importo massimo erogabile non eccedente il 25% della propria retribuzione annua lorda, al netto delle eventuali detrazioni volontarie già effettuate nell’ambito dei piani di risparmio dei dipendenti (Piano di Risparmio di Gruppo e/o Piano Previdenziale di Gruppo) nel 2022.

Nel 2021, il piano di partecipazione azionaria dei dipendenti è stato aperto a oltre 90.000 dipendenti in 73 paesi con un tasso di adozione complessivo in crescita del 37,5% (contro il 36,9% nel 2020). Più di 34.000 dipendenti Sanofi hanno scelto di investire nell’azienda. Oggi, quasi 75.000 dipendenti attuali o ex della società sono azionisti di Sanofi e detengono circa l’1,9%* del suo capitale.

*tramite il Piano di Risparmio dei Dipendenti (PEG)

Paul Hudson Amministratore delegato di Sanofi

“Credo fermamente, insieme al Consiglio di amministrazione, che un’elevata partecipazione azionaria dei dipendenti contribuisca a sviluppare uno spirito comune e unire i nostri dipendenti in tutto il mondo. Questo piano è una grande opportunità per loro di partecipare allo sviluppo dell’azienda. Ogni anno il livello record di partecipazione dei dipendenti dimostra quanto siano impegnati e di supporto a Sanofi e alla sua strategia a lungo termine”.

Dettaglio Condizioni

Si applicherà una condizione di ammissibilità di tre mesi lavorativi entro la data di chiusura del periodo di offerta. Il personale idoneo potrà sottoscrivere azioni dal 9 giugno 2022 (incluso) al 29 giugno 2022 (incluso). Si prevede il completamento dell’emissione e la consegna dei titoli entro fine luglio 2022.

Il numero massimo di azioni Sanofi che possono essere emesse nell’ambito della presente offerta è di n. 6.317.803 azioni (corrispondenti ad un aumento di capitale massimo di Euro 12.635.606 al valore nominale, pari allo 0,5% del capitale sociale)

Le nuove azioni, ivi incluse le azioni corrispondenti (le “Azioni”), saranno sottoscritte (o consegnate) direttamente o tramite i fondi comuni di investimento dei dipendenti (“FCPE”), a seconda della normativa e/o del regime fiscale applicabile nel diversi paesi di residenza degli aventi diritto all’aumento di capitale.

Le Azioni saranno integralmente fungibili con le azioni ordinarie esistenti che compongono il capitale sociale di Sanofi e acquisiranno godimento a partire dal 1° gennaio 2022.

I diritti di voto connessi alle Azioni sottoscritte saranno esercitati direttamente dai dipendenti.

Coloro che aderiranno a tale offerta saranno tenuti a detenere le Azioni o le corrispondenti quote FCPE per un periodo di circa cinque anni, ossia fino al 31 maggio 2027, salvo il verificarsi di un evento di rilascio anticipato previsto dall’articolo R. 3324-22 del il codice del lavoro francese e autorizzato nel paese dell’abbonato.

L’ammissione delle Azioni alla negoziazione sul mercato Euronext Paris (Codice ISIN: FR0000120578) sulla stessa linea delle azioni esistenti sarà richiesta quanto prima dopo il perfezionamento dell’aumento di capitale.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto di azioni Sanofi. L’offerta di azioni Sanofi riservata ai dipendenti sarà effettuata solo nei Paesi in cui tale offerta sia stata registrata o notificata alle autorità locali competenti e/o previa approvazione di un prospetto da parte delle autorità locali competenti, o in considerazione di un’esenzione dall’obbligo di redigere un prospetto o di registrare o comunicare l’offerta, ove tale procedura sia richiesta.

Più in generale, l’offerta sarà effettuata solo nei paesi in cui sono state eseguite tutte le procedure di registrazione e/o notifica richieste, ottenute le approvazioni e seguite le procedure per consultare o informare i rappresentanti dei dipendenti.

Il presente comunicato stampa non è destinato e non deve essere copiato o distribuito in paesi in cui tale prospetto non è stato approvato o tale esenzione non è disponibile o in cui tutte le necessarie procedure di registrazione, notifica, consultazione e/o informazione non sono state completate o autorizzazioni ottenute. Si tratta in particolare di Camerun, Giappone e Filippine, dove ad oggi sono ancora pendenti formalità con le autorità, ma potrebbero riguardare anche altri paesi.

Il presente comunicato stampa è redatto in conformità con l’esenzione dalla pubblicazione di un prospetto ai sensi dell’articolo 1 4°i) e 5°h) del Regolamento sui prospetti (UE) 2017/1129. Costituisce il documento necessario per soddisfare le condizioni per l’esenzione dalla pubblicazione di un prospetto come definito dal Regolamento Prospetti.

Comunicato Sanofi