Sez. AIISF Bergamo. Secondo corso BLSD per informatori

Si è tenuto nei giorni scorsi il secondo corso di BLSD, organizzato dalla Sez. AIISF Bergamo, per informatori scientifici.

Il corso BLSD – PBLSD ((basic life support & defibrillation) ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso di un adulto o bambino in arresto cardiaco. In occasione del corso si apprendono le manovre per riconoscere e gestire l’ostruzione grave delle vie aeree sia su adulti che bambini.

Il corso BLSD viene svolto in piena conformità alle normative vigenti, nel rispetto delle più recenti linee guida ILCOR – ERC ed ha la durata di una sola giornata.

L’attività formativa è svolta in piccoli gruppi con pratica supervisionata su manichini e dedicando il tempo necessario affinché ciascuno dei partecipanti sia in grado di eseguire performance idonee