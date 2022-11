Sez. AIISF Cosenza. Corso BLSD “Basic Life Support Defibrillation” per informatori

Si è tenuto il 19 novembre u.s., in due sessioni, il corso BLSD di Rianimazione, presso la sede IRC di S. Lucido (Cs) per informatori scientifici.

I.R.C. “Italian Resuscitation Council”, Gruppo Italiano per la Rianimazione Cardiopolmonare, nasce nell’ottobre del 1994 con lo scopo primario di diffondere la cultura e l’organizzazione della rianimazione cardiopolmonare in Italia.

Dal 13/9/2021 è entrata in vigore la norma salva-vita che prevede l’installazione dei DAE (defibrillatori automatici e semiautomatici) nei luoghi pubblici, ma è sicuramente un dovere morale, un grande atto di responsabilità e di attenzione verso le persone essere in grado di saperli utilizzare in caso di emergenza.

Hanno partecipato al corso gli ISF della Sezione Provinciale AIISF di Cosenza.

Grande è stato l’entusiasmo e nutrita la partecipazione da parte dei Colleghi Informatori.

Comunicato Sez. AIISF Cosenza, federata Fedaiisf