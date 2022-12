Sez. AIISF Forlì-Cesena Rimini. Serata conviviale per scambiarsi gli auguri

Dopo anni di pandemia gli iscritti della Sez. AIISF interprovinciale Forlì-Cesena Rimini sono tornati a riunirsi, con una serata conviviale a Cesena.

Ritrovarsi una sera del periodo natalizio per una pizza è il momento migliore per lasciarsi alle spalle, anche se temporaneamente, lo stress accumulato tra lavoro e faccende da sbrigare ed è possibile rilassarsi e fraternizzare con i colleghi per scambiarsi gli auguri di Buon Natale.

Il clima sereno creatosi ha permesso a tutte e tutti di godere di una piacevole serata in amicizia.