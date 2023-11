Sez. AIISF Messina. Corso BLS-D per informatori

Sabato 25/11/2023 si è svolto presso il Parco Urbano per le Arti il corso di BLS-D organizzato dalla Onlus Giuseppe Sorrenti rivolto, grazie agli accordi fatti con la nostra sezione AIISF di Messina, per lo più alla nostra categoria di informatori scientifici.

Diversi sono stati gli ISF che con entusiasmo e interesse hanno partecipato svolgendo brillantemente l’attività teorica e pratica prevista. L’interesse e l’entusiasmo è stato subito tangibile grazie alla bravura e la professionalità degli istruttori IRC che hanno reso gradevole e scorrevole un corso di tale portata ed importanza. La meravigliosa location poi ha reso gradevole tutto l’evento.

Al termine del corso si è concordato con il direttivo della onlus di programmarne per il prossimo anno altri corsi per gli ISF che non hanno potuto partecipare.

Infine ricordo che parte della quota versata alla onlus per l’iscrizione verrà devoluta per l’acquisto di un defibrillatore da donare a scuole o ad istituzioni pubbliche ed è anche questo per noi motivo di grande orgoglio.

Comunicato Sezione AIISF Messina – 27 novembre 2023