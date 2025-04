Sez. AIISF Messina. In ricordo di Angelo Passini

Il giorno 14 aprile 2025 è venuto a mancare il nostro Angelo Passini.

Angelo è stato un punto di riferimento insostituibile per la nostra Sezione AIISF di Messina e prezioso aiuto per tutto il nostro movimento associativo nazionale.

Persona tenace e determinata a raggiungere gli obiettivi che si prefissava, e allo stesso tempo sempre disponibile a contribuire con spirito cooperativo a sviluppare nuove idee per migliorare l’attività della nostra associazione verso il nostro mondo lavorativo e tutti i colleghi.

Angelo ha fatto dell’associazionismo e della cooperazione, impegnato attivamente anche da tanti anni in un’importante associazione rivolta alle malattie neurodegenerative e la SLA in particolare, una sua linea guida e una strada maestra.

Ricordo, quando diversi anni fa’ ci conoscemmo, mi disse “Dobbiamo essere tutti uniti, molti colleghi non capiscono che da soli non si va’ da nessuna parte”. Queste parole hanno risuonato e risuonano sempre nella mia mente.

Sono stato al suo fianco nel direttivo della sezione di Messina per diversi anni e quando ho preso il suo posto come presidente gli ho sempre detto: “Angelo io adesso sono il presidente ma ricorda tu sarai sempre il Presidentissimo”. Ha dato a me e a tutti i componenti del direttivo sempre idee e suggerimenti preziosi per intraprendere iniziative utili a tutta la nostra collettività lavorativa di Messina e provincia, tanto che, come scritto precedentemente, resterà sempre il nostro PUNTO DI RIFERIMENTO INSOSTITUIBILE.

Ciao Angelo

Angelo Bagnara