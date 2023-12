Sez. AIISF Piacenza. Donazione a favore dell’hospice di Borgonovo val Tidone

Una piccola donazione a favore dell’hospice di Borgonovo val Tidone da parte di AIISF Sez. di Piacenza rafforzando l’impegno e la sensibilità da parte dell’Associazione informatori verso le strutture e i servizi di sanità pubblica che operano sul nostro territorio.

L’occasione per augurare un Buon Natale a tutti gli operatori sanitari, ai pazienti e alle loro famiglie che si trovano ad accedere e relazionarsi con tali servizi.

Nella foto in alto partendo da destra il Dr. Dragoj caporeparto affiancato dal Dr. Mazzocchi Direttore della struttura per ammalati oncologici, a seguire Silvia Brega Presidente AIISF Sez. di PC e il dr. Gianluca Basini consigliere del Direttivo.

L’Associazione Amici dell’Hospice è un’organizzazione di volontariato senza fini di lucro nata nel dicembre 2006 per sostenere l’Hospice di Borgonovo Val Tidone e le cure palliative.

Amici dell’Hospice è un’associazione iscritta da anni allo SVEP, Centro di Servizi per il Volontariato di Piacenza.

I volontari in Hospice aiutano nell’assistenza diretta agli ospiti, danno sostegno ai loro familiari e collaborano nella gestione della Casa. Organizzano manifestazioni ed eventi per promuovere la conoscenza dell’Hospice, per sensibilizzare la comunità sui temi della malattia e delle cure palliative, per rendere partecipi ospiti, familiari e cittadini della vita in tutte le sue dimensioni. Raccolgono fondi per supportare i costi dell’Hospice e integrare il livello di assistenza offerto, completando le attrezzature e gli arredi della Casa, sostenendo il costo dei progetti di miglioramento del servizio e della formazione continua degli operatori e di noi volontari.