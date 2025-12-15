Sez. interprovinciale AIISF Piacenza Parma a sostegno del progetto “CerAmica”, laboratorio “autism friendly”

Federico Mistretta, Vicepresidente della sez. interprovinciale di Parma e Piacenza dell’Associazione Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco, esprime profondo orgoglio nel sostenere il progetto CerAmica, un laboratorio sociale di ceramica “autism friendly”, promosso dall’associazione Generazione Parma in collaborazione con Parma Aut.

Il progetto nasce con l’obiettivo di condividere un momento di creatività senza barriere, offrendo ai bambini uno spazio accogliente e inclusivo in cui poter sperimentare liberamente. Attraverso la manipolazione dell’argilla, i partecipanti possono creare con le proprie mani, realizzando manufatti frutto della loro fantasia, in un’esperienza che valorizza l’espressione personale e le potenzialità di ciascuno.

«L’autismo è un tema di cui purtroppo si parla ancora troppo poco – sottolinea Mistretta – ed è per questo che riteniamo fondamentale dare voce e visibilità a questi bambini, soprattutto in una giornata simbolica come quella di Santa Lucia, il 13 dicembre, tradizionalmente dedicata alla gioia dei più piccoli. Abbiamo subito sposato il progetto illustrato dall’associazione Generazione Parma, riconoscendone il valore educativo e inclusivo. La nostra donazione vuole essere un gesto concreto di vicinanza alle famiglie e un contributo alla costruzione di una comunità più attenta, inclusiva e capace di valorizzare le potenzialità di ogni bambino».

A sottolineare ulteriormente l’importanza dell’iniziativa è intervenuta anche Silvia Brega, Vicepresidente nazionale di AIISF e del Coordinamento regionale FedAIISF dell’Emilia-Romagna:

«Desidero esprimere il pieno apprezzamento per questa iniziativa. Riteniamo prioritario sostenere percorsi che affrontano con competenza e responsabilità un tema di grande rilevanza sociale quale l’autismo. Il progetto CerAmica rappresenta un modello virtuoso di inclusione e partecipazione, che merita attenzione e valorizzazione. Auspichiamo che esperienze di questa natura possano essere promosse anche in altre realtà della nostra regione e, più in generale, estese ad ulteriori province italiane, affinché si diffonda una cultura sempre più attenta ai bisogni e alle potenzialità di ogni bambino».

Video Instagram

Comunicato Sez. Interprovinciale AIISF Piacenza Parma

– Federata Fedaiisf –