Sicilia. Alla VI Commissione “Servizi Sociali e Sanitari” l’esame per l’istituzione del registro regionale per gli informatori scientifici del farmaco.

Si è svolta il 15 aprile presso la VI Commissione “Servizi Sociali e Sanitari” dell’Assemblea Regionale Siciliana, una seduta particolarmente articolata dedicata alle principali criticità del sistema sanitario regionale, con al centro l’audizione dell’Assessore alla Salute Daniela Faraoni in merito al D.A. n. 418 del 2026.

All’Ordine del Giorno:

1) Audizione dell’Assessore regionale per la salute in merito alle criticità di cui

al D.A. n. 418 del 2026;

2) Audizione dell’Assessore regionale per la salute in merito alle criticità

contrattuali del personale medico della Fondazione “Istituto G. Giglio” di

Cefalù;

3) Audizione dell’Assessore regionale per la salute in merito alle problematiche

relative all’iter autorizzativo e dei finanziamenti per il nuovo ospedale di

Siracusa;

4) Audizione dell’Assessore regionale per la salute in merito allo stato di

attuazione in Sicilia della legge n. 194 del 1978 con particolare riferimento

all’offerta del servizio IVG;

5) Esame del disegno di legge n. 145-1018 “Misure per il contrasto del fenomeno

della solitudine e per la promozione dell’invecchiamento attivo” (Seguito);

6) Esame dei seguenti disegni di legge:

– n. 1086 “Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici”

(Seguito);

– n. 367 “Istituzione Registro regionale e Osservatorio degli Informatori

scientifici del farmaco e del parafarmaco”.

7) Esame del disegno di legge n. 842 “Norme in materia di PTI di presa in carico

comunitaria” (Seguito).

Testo Disegno di Legge Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici e Istituzione del Tavolo permanente sul farmaco del 25 feb 2025. Assegnato per esame alla Commissione SESTA. Primo firmatario On. Giorgio Assenza