COMUNICATO STAMPA — Roma, 9 aprile 2026

Frosinone. Nasce la Sezione Provinciale di AISFPRO Lazio

Il 9 aprile 2026 è nata AISFPRO Frosinone.

Finalmente Frosinone entra in AISFPRO Lazio. Il Consiglio Direttivo ha deliberato all’unanimità la costituzione della Sezione Provinciale di Frosinone: un riconoscimento formale per una realtà professionale che lo meritava.

I colleghi di Frosinone hanno costruito nel tempo radici solide sul territorio: anni di lavoro condiviso, iniziative, una rete di relazioni autentiche tra professionisti che si conoscono e si stimano. Tutto questo trova oggi la sua casa naturale in AISFPRO Lazio, che dà voce, rappresentanza e peso istituzionale a chi lavora con serietà nel settore farmaceutico del Lazio.

Il Presidente della Sezione siederà nel Consiglio Direttivo regionale, a garanzia di continuità e unità di intenti.

Avanti. Altre province ci aspettano.

Il direttivo della Sezione di Frosinone

Presidente: Pierpaolo Petta

Vicepresidente: Augusta Chicca

Segretario: Valeria Noce

Tesoriere: Anna Meglio

Consiglieri: Luca Pizzuti, Daniele Frioni, Benito Gallozzi, Valeria Iorio

Ai colleghi della Sezione di Frosinone e al nuovo direttivo vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta AISFPRO Lazio e di FEDAIISF.

Contatti

Sede regionale: presidenza.aisfprolazio@gmail.com

Sezione Frosinone: aisfpro.frosinone@gmail.com