L’indiana Sun Pharma ha offerto 12 miliardi di dollari per acquisire Organon

Le azioni Organon balzano dell’8,4% dopo l’offerta da 12 miliardi di dollari di Sun Pharma

investing – 10.04.2026

Le azioni di sono salite dell’8,4% a 7,49 dollari nelle contrattazioni pre-mercato di venerdì, in seguito alle notizie secondo cui dell’India intende procedere con un’offerta vincolante da 12 miliardi di dollari per l’azienda farmaceutica.

Secondo l’Economic Times, Sun Pharma ha completato una “due diligence” (NdR: processo di indagine, analisi e verifica dei rischi) dettagliata nell’arco di tre mesi e sta finalizzando un pacchetto di finanziamento prima di presentare un’offerta formale nelle prossime settimane, citando fonti a conoscenza della questione.

Organon, che si concentra sulla salute delle donne, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento fuori dall’orario di lavoro.

Nota: Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato da un redattore.

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Secondo quanto riportato da The Economic Times, che già a gennaio aveva anticipato i primi contatti tra le parti, il gruppo indiano negli ultimi tre mesi avrebbe completato la due diligence e starebbe ora finalizzando la struttura finanziaria dell’operazione. Un passaggio che potrebbe aprire la strada a una delle più grandi operazioni di M&A globale mai realizzate da un’azienda farmaceutica indiana.

Il dossier Organon, tuttavia, resta aperto e competitivo. Fonti vicine alla trattativa indicano la presenza di almeno altri due consorzi interessati all’acquisizione, contribuendo a sostenere il titolo in Borsa, che ha registrato un balzo fino al 18% sulla scia delle indiscrezioni.

Focalizzata su farmaci e soluzioni per la salute femminile, Organon sta valutando opzioni strategiche con il supporto di advisor finanziari, inclusa la possibile cessione totale o parziale delle attività. Il processo di revisione arriva in un momento delicato per la società, segnato anche da un cambio ai vertici: l’ex CEO Kevin Ali si è dimesso nell’ottobre scorso a seguito di un’indagine interna.

Già all’inizio dell’anno Sun Pharma aveva presentato un’offerta non vincolante, dando poi avvio alle attività di due diligence. Dopo una fase altalenante, complice anche la volatilità dei mercati globali, nelle ultime settimane il gruppo avrebbe accelerato nuovamente i negoziati.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un passaggio strategico di grande rilievo: da un lato rafforzerebbe il posizionamento internazionale di Sun Pharma, dall’altro segnerebbe un possibile cambio di rotta per Organon, chiamata a rilanciare crescita e redditività dopo una fase di difficoltà operative e strategiche.

Nota: Organon, azienda ‘rosa’ nata nel 2021 dallo spin-off di Merck & Co (MSD in Italia), è presente in 140 Paesi, con 6 siti produttivi, 9.500 dipendenti e 6,3 miliardi di dollari di fatturato.

Il modello di business resta fortemente concentrato sui farmaci maturi (Established Brands), in declino strutturale, mentre la divisione Women’s Health continua a mostrare debolezza. L’unico segmento in crescita è quello dei biosimilari (+4% annuo, +11% nel trimestre), ma con un peso ancora limitato (circa 10-11% dei ricavi), insufficiente a compensare il calo delle altre aree.

Resta inoltre critico l’elevato indebitamento, con un debito netto superiore a 8 miliardi di dollari (circa 5x EBITDA), che limita la flessibilità strategica.

Le prospettive per il 2026 restano deboli, con ricavi attesi sostanzialmente stabili e margini sotto pressione. In questo contesto, la nomina di un nuovo CEO sarà decisiva per definire una strategia di rilancio. Nel complesso, Organon appare come una società con buona generazione di cassa ma limitate prospettive di crescita, in una fase di stallo strategico. Un’eventuale acquisizione da parte di Sun Pharmaceutical Industries potrebbe rappresentare una possibile via d’uscita.

(Fonte: Pharmastar)

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