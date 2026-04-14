U.E.Import Export prodotti farmaceutici in attivo di 220,5 miliardi

Eurostat. Prodotti medicinali e farmaceutici: 221 miliardi di euro in avanzo commerciale

Eurostat – 13 aprile 2026

Nel 2025, l’UE ha esportato prodotti medicinali e farmaceutici per un valore di 366,2 miliardi di euro e ha importato 145,7 miliardi di euro, con un avanzo commerciale record di 220,5 miliardi di euro.

Rispetto al 2024, le esportazioni sono aumentate del 16,0% (da 315,7 miliardi di euro) e le importazioni sono aumentate del 21,0% (da 120,4 miliardi di euro).

Il principale esportatore extra-UE Irlanda, il principale importatore Italia

Nel 2025, l’Irlanda è stata il più grande esportatore dell’UE di medicinali e prodotti farmaceutici verso paesi al di fuori dell’UE, con esportazioni del valore di 93,8 miliardi di euro, seguita dalla Germania (67,9 miliardi di euro) e dal Belgio (38,5 miliardi di euro).

I maggiori importatori provenienti da paesi al di fuori dell’UE sono stati l’Italia (27,5 miliardi di euro), il Belgio (24,7 miliardi di euro) e la Germania (24,2 miliardi di euro).

Principali partner commerciali: Stati Uniti e Svizzera

Gli Stati Uniti sono stati la principale destinazione per le esportazioni extra-UE di prodotti medicinali e farmaceutici nel 2025, rappresentando il 43,8% di tutte le esportazioni, per un valore di 160,6 miliardi di euro. La Svizzera è stata il secondo partner più grande (16,3%, 59,7 miliardi di euro), seguita dal Regno Unito (5,6%, 20,6 miliardi di euro).

La maggior parte delle importazioni nell’UE proveniva dagli Stati Uniti (41,2%, 60,1 miliardi di euro), dalla Svizzera (28,4%, 41,4 miliardi di euro) e dalla Cina (9,0%, 13,1 miliardi di euro).

Per maggiori informazioni

Nota metodologica

Il codice standard del prodotto di classificazione del commercio internazionale (SITC) utilizzato per i prodotti medicinali e farmaceutici è 54.

Per informazioni sulle prossime uscite, visita il nostro calendario delle versioni. Se hai domande, visita la nostra pagina di contatto.

Forte crescita del commercio di medicinali e prodotti farmaceutici nel 2025

Rispetto al 2024, le esportazioni di medicinali e prodotti farmaceutici nel 2025 sono aumentate di 50 miliardi di euro, mentre le importazioni sono aumentate di 25 miliardi di euro (vedi Figura 1). Le esportazioni dell’UE sono aumentate ogni anno dal 2015. Con l’aumento delle esportazioni più delle importazioni, l’avanzo commerciale è aumentato da 69 miliardi di euro nel 2015 a un massimo storico di 221 miliardi di euro nel 2025. Tra il 2015 e il 2025, le importazioni sono cresciute dell’88% mentre le esportazioni sono cresciute del 151%.

Il tasso di crescita annuale delle importazioni e delle esportazioni di prodotti medicinali e farmaceutici ha oscillato fortemente negli ultimi 10 anni. Tuttavia, ad eccezione delle importazioni nel 2018 e delle esportazioni nel 2023, il tasso di crescita è stato positivo ogni anno dal 2015. Nel 2025 il tasso di crescita per le importazioni era del 21% e per le esportazioni era del 16%.

L’indice di valore unitario per le importazioni UE di medicinali e prodotti farmaceutici è passato da 104,0 nel 2015 a 121,5 nel 2025. Le esportazioni hanno visto un aumento ancora più forte, salendo da 91,2 nel 2015 a 130,8 nel 2025. Ciò suggerisce che la crescita significativa è stata, in parte, guidata dall’aumento dei prezzi.

Gli Stati Uniti si distingue come il principale partner dell’UE per le importazioni di prodotti medicinali e farmaceutici nel 2025. Le importazioni dagli Stati Uniti sono cresciute dal 37% nel 2015 al 41% nel 2025. Nel 2025, la Svizzera (28%) e la Cina (9%) sono state il secondo e il terzo partner più grande per le importazioni dell’UE di importazioni di medicinali e prodotti farmaceutici.

Gli Stati Uniti sono stati anche il principale partner dell’UE per le esportazioni di medicinali e prodotti farmaceutici nel 2025. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono cresciute dal 26% nel 2015 al 44% nel 2025. Nel 2025, la Svizzera (16%) era l’unico altro partner con una quota a due cifre

(Fonte Eurostat)