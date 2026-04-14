Insieme per la vita. Corso BLSD a Mazara del Vallo. Croce Rossa e Informatori Scientifici Uniti nel Segno del Primo Soccorso

Insieme per la Vita: Misericordia, Croce Rossa e Informatori Scientifici Uniti nel Segno del Primo Soccorso

prima pagina Mazara – 13 aprile 2026

In un mondo dove la tempestività può fare la differenza tra una tragedia e una storia a lieto fine, la formazione diventa l’arma più potente a nostra disposizione. È questo il messaggio centrale degli incontri che si sono svolti nei giorni 22 marzo e 11 aprile che ha visto una collaborazione d’eccezione: i volontari della Misericordia e della Croce Rossa Italiana di Mazara del Vallo e i gli informatori scientifici aderenti all’AIISF Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco della provincia di Trapani.

Il duplice evento, nato con l’obiettivo di diffondere la cultura e fornire gli elementi concreti del primo soccorso, è stato un grande laboratorio di consapevolezza e solidarietà.

La Catena della Sopravvivenza: Dalla Teoria alla Pratica

Il fulcro delle giornate è stata la dimostrazione pratica delle manovre salvavita. Gli Informatori Scientifici, da sempre ponte tra la ricerca medica e la pratica clinica, hanno seguito con attenzione le istruzioni dei volontari della Misericordia e della Croce Rossa per apprendere l’importanza di un intervento immediato.

Le sessioni si sono concentrate su tre pilastri fondamentali:

Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP): I partecipanti hanno potuto esercitarsi sui manichini, apprendendo il ritmo e la profondità corretti del massaggio cardiaco.

L’uso del DAE (Defibrillatore Semicautomatico Esterno): È stata abbattuta la barriera della paura verso questo strumento, mostrando come la guida vocale del dispositivo renda l’operazione sicura e accessibile a chiunque.

Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree: Una parte cruciale dell’incontro, dedicata a liberare le vie respiratorie da corpi estranei.

Adulti, Bambini e Neonati: Differenze che Salvano la Vita

Uno dei momenti di maggiore impatto emotivo e formativo è stato il focus sulla pediatria. Molti cittadini ignorano che le manovre di soccorso variano drasticamente in base all’età del soggetto:

“sapere cosa fare nei primi minuti dopo un malore o un soffocamento non è solo un dovere civico, ma un atto d’amore verso la comunità,” hanno dichiarato i rappresentanti del Direttivo ISF durante l’apertura dei lavori.

Un’Alleanza per il Territorio

La sinergia tra Croce Rossa, Misericordia e Informatori Scientifici del Farmaco non è casuale: se i primi due rappresentano il braccio operativo del soccorso e dell’assistenza, i secondi sono i custodi dell’informazione scientifica medica corretta. Insieme, hanno ribadito che la salute non si tutela solo negli ospedali e ambulatori medici ma anche e soprattutto attraverso la prevenzione e la preparazione dei singoli cittadini.

La giornata si è conclusa con una grande consapevolezza: non serve essere eroi: basta essere formati.