Stato di Agitazione alla Grunenthal. La Società ha dichiarato l’intenzione di cessare l’attività di informazione scientifica

A seguito della comunicazione fatta dall’azienda Grünenthal Italia alla Rsu ed alle OO.SS. Territoriali nella giornata del 6 marzo dove veniva annunciata la volontà di cessare l’attività di informazione scientifica del farmaco, con conseguente ridimensionamento anche della struttura di sede, le lavoratrici e lavoratori della Grunenthal, riuniti in assemblea nella giornata del 7 marzo, hanno deciso di dichiarare lo stato di agitazione.

Pertanto dalla data odierna sono sospese le ore di lavoro straordinario e supplementari, tutte le disponibilità e le attività extra lavorative comprese tutte quelle che non possono essere svolte entro l’orario di lavoro giornaliero.

Si ritiene che quanto dichiarato dalla società sia inaccettabile.

Le lavoratrici ed i lavoratori Grunenthal nel corso di questi anni hanno dimostrato una grande professionalità, permettendo all’azienda di ricavare notevoli profitti. Non è in nessun modo accettabile che dopo i tanti sacrifici fatti negli ultimi anni, con continue ristrutturazioni e diminuzione del personale che dovevano essere propedeutiche ad un rilancio delle attività, che la società arrivasse a tanto, dimostrando poca considerazione dell’alto senso di responsabilità, dello spirito di attaccamento e della fiducia riposta dalle maestranze nella propria azienda.

Non si può subire passivamente questa scelta scellerata.

L’assemblea ha dato pieno mandato alla Rsu ed alle OO.SS. Territoriali di intraprendere tutte quelle iniziative idonee a tutelare i legittimi interessi delle lavoratrici e lavoratori, valutando anche di segnalare quanto sta accadendo agli organi di stampa ed alle strutture competenti.

Ci aspettiamo che con l’annunciata apertura della procedura di licenziamento collettivo il prossimo 13 marzo, l’azienda sappia cogliere le sollecitazioni che verranno fatte per chiudere in modo positivo questa triste vicenda.

Non basta più sbandierare principi come eticità, rispetto delle proprie risorse e delle loro professionalità, attenzione alle persone e responsabilità sociale d’impresa, adesso ci vogliono i fatti e misureremo il Gruppo e l’attuale dirigenza proprio su questi valori.

La Rsu Grunenthal e le OO.SS. Territoriali

Nota:

La Grünenthal GmbH è una industria farmaceutica tedesca con sede ad Aquisgrana. Fondata nel 1946 a Stolberg (Rhld.), fu la prima azienda tedesca a produrre e commercializzare la penicillina, sotto il controllo degli Alleati alla fine della seconda guerra mondiale. La società, come Grünenthal Pharma GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, appartiene alla famiglia Wirtz.

La società ha consociate in Europa e America latina e USA; il fatturato per il 50% è dato dalla produzione di antidolorifici, attraverso lo sviluppo di molecole come Tramadol e Tapentadol. Grünenthal è membro della Verband forschender Arzneimittelhersteller tedesca.

La società fu molto nota negli anni’50-’60 per la produzione e commercializzazione del farmaco Contergan, che determinò lo scandalo omonimo. Il farmaco, basato sulla molecola sviluppata da Grünenthal a nome talidomide, fu commercializzata dal 1957 come neurolettico.