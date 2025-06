Stefan Oelrich (Bayer) è stato eletto nuovo Presidente EFPIA

La rapida evoluzione della geopolitica offre all’Europa l’opportunità di resettare e guidare le scienze della vita globali, afferma il nuovo presidente dell’EFPIA

EFPIA – 26 giugno 2025

Stefan Oelrich, Presidente della Divisione Farmaceutica di Bayer è stato eletto nuovo Presidente della Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) con Teresa Graham, CEO di Roche Pharmaceuticals e Carlos Gallardo, Presidente e CEO di Almirall come primo e secondo vicepresidente.

In una conferenza stampa tenutasi oggi a Bruxelles [26 giugno], il nuovo team della presidenza si è riunito per affrontare come il contesto geopolitico in rapida evoluzione stia rimodellando il campo di gioco delle scienze della vita e come l’Europa possa rispondere.La posizione strategica storica dell’Europa nel settore delle scienze della vita è sotto un’enorme pressione mentre i cambiamenti geopolitici e l’intensa concorrenza da parte degli Stati Uniti e della Cina rimodellano il settore. I responsabili politici a Bruxelles e in tutti gli Stati membri devono affrontare una scelta dura: consentire alla crisi della competitività dell’Europa di approfondire o cogliere questo punto di flessione per ripristinare e guidare le scienze della vita.

EFPIA ritiene che scegliendo di guidare, l’Europa possa tradurre l’eccellenza scientifica della regione in terapie all’avanguardia, quei progressi terapeutici verso una migliore salute per i cittadini e la crescita economica, che a sua volta possono generare posti di lavoro, investimenti e entrate per finanziare i servizi sanitari pubblici ed essere reinvestiti nella scienza.

Con le giuste azioni intraprese ora, possiamo:

Rimettere gli europei all’avanguardia dell’innovazione e della cura del paziente. Fornire un accesso più rapido ed equo ai farmaci per tutti gli europei. Invertire la perdita di ricerca all’avanguardia in altre regioni e riportare gli studi clinici in Europa: 60.000 posti sono stati persi nell’ultimo decennio. Rendere i sistemi sanitari più sostenibili, riducendo l’onere dei ricoveri e delle malattie croniche. Ridurre il divario di investimento con gli Stati Uniti e attirare i miliardi di euro persi nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione e nei lavori di alto valore che vanno contemporaneamente. Ricostruisci l’ecosistema dinamico e connesso di piccole biotecnologie, ospedali universitari e accademici, attirare e trattenere i migliori talenti.

Garantire che gli strumenti per combattere la prossima minaccia globale per la salute e le nostre sfide sanitarie esistenti possano essere scoperti, sviluppati e fabbricati qui in Europa. Senza un’azione urgente e decisiva, l’Europa rischia un continuo esodo di posti di lavoro e investimenti e una continua dipendenza da regioni come gli Stati Uniti e la Cina per l’innovazione e l’approvvigionamento medico futuro. L’Europa richiede un cambiamento politico radicale ora: Aumento significativo della spesa per medicinali innovativi, come investimento nella futura salute e sicurezza economica dell’Europa. Sviluppare un quadro normativo leader a livello mondiale favorevole all’innovazione. Elevare la protezione della proprietà intellettuale a livelli visti in altre regioni pro-innovazione, compresi gli Stati Uniti

Riaccendere l’ecosistema europeo delle scienze della vita – armonizzare le approvazioni degli studi clinici in tutta Europa, sostenere audaci partenariati pubblico-privato e creare ecosistemi di finanziamento dinamici per le PMI biotecnologiche e di scienze della vita europee.

Stefan Oelrich, presidente dell’EFPIA, ha dichiarato: “Si è arrivato il momento di ripristinare l’Europa come epicentro globale dell’innovazione biofarmaceutica. Premendo il pulsante di ripristino sugli sforzi per attirare investimenti; per accelerare il ritmo della traduzione scientifica in medicinali; e per accelerare l’accesso dei pazienti alle cure, possiamo e costruiremo un ecosistema biofarmaceutico che prosperi in modo sostenibile per la salute e la sicurezza economica degli europei oggi e di domani.”

Teresa Graham, primo vicepresidente dell’EFPIA, ha dichiarato: “La prosperità futura dell’Europa dipende da come investiamo nella salute oggi. Sostenere l’innovazione sanitaria non si tratta solo di rimanere competitivi a livello globale, ma è un motore strategico di economie più forti e di una società più resiliente e pronta per il futuro”.

Carlos Gallardo, secondo vicepresidente di EFPIA, ha dichiarato: “Progresscere le scienze della vita è la chiave per trovare nuove soluzioni per le sfide della salute e l’industria farmaceutica traduce queste innovazioni in prodotti di impatto che offrono migliori risultati di salute. Questo settore è un contributo fondamentale al futuro dell’Europa, offrendo salute ai nostri cittadini accelerando l’accesso a nuovi farmaci e contribuendo alla prosperità economica, alla stabilità e alla leadership educativa. È fondamentale che i politici e i legislatori in Europa e nei suoi Stati membri agiscano rapidamente e con decisione ora per garantire la salute e la prosperità dei nostri cittadini per le generazioni a venire”.

Altre regioni del mondo si stanno muovendo rapidamente, l’Europa deve agire con decisione e rapidità per attirare investimenti, accelerare la trasformazione di tali investimenti in nuovi trattamenti e garantire che i pazienti in tutta l’UE vi abbiano accesso.

L’industria farmaceutica in cifre 2025

Nota: La Federazione europea delle industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA) rappresenta l’industria biofarmaceutica che opera in Europa. Attraverso la sua adesione diretta a 36 associazioni nazionali, 40 aziende farmaceutiche leader e un numero crescente di piccole e medie imprese (PMI), la missione di EFPIA è creare un ambiente collaborativo che consenta ai suoi membri di innovare, scoprire, sviluppare e fornire nuove terapie e vaccini per le persone in tutta Europa, oltre a contribuire all’economia europea.