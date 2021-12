Storie di ISF. Pierluigi Picchetti ex ISF a Santiago di Compostela a piedi

Per quaranta giorni ha sfidato acqua, sole e vento per coprire a piedi i 790 Km del cammino francese di Santiago di Compostela, capoluogo della regione della Galizia, nel nord-ovest della Spagna.

Artefice dell’impresa iniziata il 17 agosto scorso e terminata i primi di ottobre, è stato il sessantaquattrenne Pierluigi Picchetti, di Arena-Metato, sposato con due figli ex informatore e ex manager di una nota industria farmaceutica.

Il percorso di 34 tappe, parte dalla città di Saint-Jean Pied de Port, sul versante francese dei Pirenei e attraversa le regioni di Navarra, La Rioja, Castiglia, Léon, per terminare a Santiago nella cui cattedrale sono custodite le spoglie mortali dell’apostolo San Giacomo.

Il percorso si snoda prevalentemente in piano e la tappa più alta, e una delle più suggestive, è quella di O Cebreiro in Galizia con i suoi 1.293 metri. E’ quindi un cammino di grande interesse storico e paesaggistico.

Picchetti ha iniziato la carriera professionale nell’industria farmaceutica nel 1983, nell’Informazione Medico-Scientifica e poi nel Market Access, ricoprendo nel tempo ruoli crescenti in diverse realtà del settore: SERONO FARMACEUTICI e ASTRAZENECA. È entrato in PFIZER nel 2003 come Hospital Area Manager nell’ambito della BU Anti-Infectives.

Successivamente, ha assunto il ruolo di National Account Manager Transplant. Dal 1 gennaio 2016 svolgeva il ruolo di Regional Sales Lead Rare Disease

Dopo 18 anni e 9 mesi in Pfizer ha deciso di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

Intervistato dalla Nazione, edizione di Pisa, alla domanda quale è stata la cosa più bella rimasta ha risposto: “Una pace interiore e una percezione della vita mai provate”.