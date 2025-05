Trump annuncia che ha firmato un ordine esecutivo che mira a tagliare i prezzi dei farmaci

CNBC – May 12, 2025

Il presidente Donald Trump ha rilanciato una politica controversa che mira a ridurre i costi dei farmaci legando i prezzi di alcuni medicinali negli Stati Uniti a quelli significativamente più bassi praticati all’estero.

Trump ha firmato un ordine esecutivo che include diverse azioni per rinnovare tale impegno, noto come politica della “nazione più favorita”. Non ha fatto riferimento a nazioni specifiche, ma ha affermato che avrebbe preso di mira altri paesi sviluppati perché “ci sono alcuni paesi che hanno bisogno di ulteriore aiuto, e va bene così”.

“In sostanza, quello che stiamo facendo è livellare le cose”, ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa lunedì. “Pagheremo il prezzo più basso al mondo. Prenderemo chiunque paghi il prezzo più basso, quello è il prezzo che otterremo”.

I funzionari della Casa Bianca non hanno rivelato a quali farmaci si applicherà l’ordine, ma hanno affermato che avrà un impatto sul mercato commerciale così come su Medicare e Medicaid. Hanno affermato che l’annuncio di lunedì sarà più ampio di una politica simile che Trump ha cercato di promuovere durante il suo primo mandato, che si applicava solo ai farmaci Medicare Parte B.

I funzionari hanno aggiunto che l’amministrazione si concentrerà in particolare sui farmaci che presentano “le maggiori disparità e le maggiori spese”, tra cui potrebbero rientrare i popolari trattamenti per la perdita di peso e il diabete chiamati farmaci GLP-1.

Non è chiaro quanto sarà efficace la politica nel ridurre i costi per i pazienti. In un post sui social media di lunedì, Trump ha affermato che i prezzi dei farmaci saranno ridotti del “59%, o PIÙ!”.

Ma Trump, durante l’evento stampa, ha affermato che i prezzi dei farmaci potrebbero scendere ancora di più, tra il 59% e l’80%, o “credo persino del 90%”.

Le azioni delle case farmaceutiche statunitensi sono salite lunedì. Le azioni di Merck hanno guadagnato oltre il 4%, mentre Pfizer e Amgen hanno guadagnato oltre il 2%.

Parte dell’ordinanza è rivolta alle nazioni straniere, che hanno maggiore potere di negoziare la riduzione dei prezzi dei farmaci con le aziende farmaceutiche.

“A partire da oggi, gli Stati Uniti non sovvenzioneranno più l’assistenza sanitaria di paesi stranieri, che è quello che stavamo facendo”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti “non tollereranno più speculazioni e speculazioni sui prezzi da parte di Big Pharma”.

Ha aggiunto che “sono stati proprio i paesi a costringere Big Pharma a fare cose che, francamente, non sono sicuro si sentissero davvero a loro agio”.

L’ordinanza incarica l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti e il Dipartimento del Commercio di reprimere le “politiche irragionevoli e discriminatorie” nei paesi stranieri che “sopprimono” i prezzi dei farmaci all’estero, hanno affermato i funzionari.

“Lavoreremo per garantire che i paesi non agiscano in modo ingiusto nelle loro negoziazioni con le aziende farmaceutiche, giusto?”, ha detto un funzionario. Le case farmaceutiche “si lamentano costantemente” di essere messe “in una situazione insostenibile durante queste negoziazioni”, perché in genere devono negoziare sconti sui farmaci con interi Paesi, ha aggiunto il funzionario.

A differenza degli Stati Uniti, diversi Paesi stranieri offrono una copertura sanitaria universale in cui il governo è l’unico pagatore, il che gli conferisce un’influenza significativa per negoziare o stabilire i prezzi dei farmaci.

I funzionari della Casa Bianca hanno affermato di aspettarsi che le case farmaceutiche offrano sconti generalizzati per “ricambiare” le azioni che l’amministrazione Trump sta intraprendendo per affrontare il problema dei prezzi all’estero.

L’ordine di Trump incarica inoltre il Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani di istituire un percorso che consenta ai pazienti statunitensi di acquistare i farmaci direttamente dai produttori al prezzo della nazione più favorita, bypassando gli intermediari.

“Elimineremo gli intermediari e faciliteremo la vendita diretta di farmaci al prezzo della nazione più favorita, direttamente al cittadino americano”, ha dichiarato Trump.

Entro 30 giorni, il Segretario dovrà anche stabilire obiettivi chiari per la riduzione dei prezzi in tutti i mercati degli Stati Uniti, secondo quanto affermato dai funzionari. Ciò darà il via a una serie di negoziati tra l’HHS e l’industria farmaceutica, hanno affermato i funzionari, senza fornire dettagli precisi sulla natura di tali colloqui.

Se non si compiranno “adeguati progressi” verso tali obiettivi di prezzo, il Segretario dell’HHS, Robert F. Kennedy Jr., imporrà il prezzo della nazione più favorita sui farmaci attraverso un’azione legislativa.

Si tratta dell’ultimo tentativo di Trump di contenere i prezzi dei farmaci da prescrizione negli Stati Uniti, che sono in media da due a tre volte superiori a quelli di altre nazioni sviluppate, e fino a 10 volte superiori a quelli di alcuni Paesi, secondo Rand Corp., un think tank specializzato in politiche pubbliche.

Gli effetti su pazienti e aziende

PhRMA, il più grande gruppo commerciale del settore, ha stimato che la proposta Medicaid di Trump potrebbe costare alle case farmaceutiche fino a 1.000 miliardi di dollari in un decennio.

Alcuni esperti di politica sanitaria hanno affermato che una politica farmaceutica basata sulla nazione più favorita potrebbe non essere efficace nel ridurre i costi dei farmaci.

Ad esempio, gli esperti della USC hanno affermato che la politica “non può annullare l’economia di base del mercato farmaceutico globale”, dove il 70% dei profitti farmaceutici mondiali proviene dagli Stati Uniti.

“Di fronte alla scelta tra tagli drastici ai prezzi negli Stati Uniti o la perdita di mercati esteri scarsamente redditizi, possiamo aspettarci che molte aziende si ritirino dai mercati esteri alla prima occasione”, hanno affermato gli esperti in un rapporto di aprile.

Questo lascerà gli americani a pagare lo stesso importo per i farmaci, le case farmaceutiche con profitti inferiori e le future generazioni di pazienti con meno innovazione, hanno affermato.

“In sintesi, tutti ci rimettono”, hanno concluso gli esperti.

Altri esperti hanno affermato che un’ulteriore battaglia legale con l’industria farmaceutica potrebbe impedire l’entrata in vigore della politica dei prezzi.

Ma anche se l’industria farmaceutica si opponesse all’ordine esecutivo di Trump, la sua amministrazione ha ancora un altro strumento per abbassare i prezzi dei farmaci: le negoziazioni sui prezzi dei farmaci di Medicare.

Si tratta di una disposizione chiave dell’Inflation Reduction Act che, per la prima volta nella storia, conferisce a Medicare il potere di negoziare determinati prezzi dei farmaci da prescrizione con i produttori.

Il mese scorso, Trump ha proposto una modifica a questa politica, che le case farmaceutiche auspicavano da tempo. I legislatori di entrambi gli schieramenti potrebbero essere favorevoli all’idea, che propone di modificare le regole che distinguono tra farmaci a piccole molecole e farmaci biologici.

La scorsa settimana, Trump ha dichiarato che prevede di annunciare dazi sui farmaci importati negli Stati Uniti entro le prossime due settimane. Questi dazi previsti mirano a incrementare la produzione farmaceutica nazionale.

Le case farmaceutiche, tra cui Eli Lilly e Pfizer, stanno respingendo questi potenziali dazi. Alcune aziende hanno messo in dubbio la necessità dei dazi, dato che molte di loro hanno già annunciato nuovi investimenti nella produzione e nella ricerca e sviluppo negli Stati Uniti da quando Trump è entrato in carica.

Tuttavia, la scorsa settimana Trump ha raddoppiato gli sforzi per riportare in patria la produzione farmaceutica. Ha firmato un ordine esecutivo che semplifica il percorso delle case farmaceutiche per la costruzione di nuovi siti produttivi.

N.B.: traduzione automatica

Le entità che non producono medicinali ottengono la metà di ciò che viene speso per quei farmaci.

PhRMA

La metà di ogni dollaro speso per i farmaci di marca va a entità che non svolgono alcun ruolo nella ricerca, nello sviluppo o nella produzione di tali farmaci. Ciò evidenzia un problema crescente: la spesa per i farmaci sta riempiendo i profitti degli intermediari e sovvenzionando molte parti del sistema sanitario, spesso a spese dei pazienti.

Dove sta andando il Dollaro per il farmaco?

Sta andando a intermediari come PBM (ndr: pharmacy benefit managers, intermediario tra le compagnie assicurative, i produttori farmaceutici e le farmacie, negozia i prezzi dei farmaci e gestisce la fornitura e il pagamento delle prescrizioni) e assicuratori che stanno consolidando in modo aggressivo il loro controllo sull’assistenza sanitaria; tasse e sconti governativi obbligatori; ospedali, cliniche e farmacie a scopo di lucro nel programma di markup 340B (ndr: programma federale statunitense per la riduzione dei prezzi dei farmaci, che permette a ospedali e cliniche che assistono pazienti a basso reddito di acquistare farmaci a prezzi scontati); e programmi di assistenza ai pazienti progettati per aiutare i pazienti in un mercato assicurativo commerciale che copre sempre meno mentre fa pagare di più ai pazienti.

Report: The Pharmaceutical Supply Chain, 2013-2023

Trump annuncia tagli ai farmaci, titoli farmaceutici crollano in Borsa

Arena Digitale – 12 maggio 2025

I titoli farmaceutici sono sotto pressione nelle principali Borse europee, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’intenzione di firmare un ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci. Sulla scia delle perdite registrate dal settore in Asia, alle 10:30 (ora italiana), AstraZeneca a Londra cede il 3%, GSK il 2,5%; a Parigi Sanofi segna un calo dell’1,3%, mentre a Zurigo Roche perde il 3% e Novartis il 2,8%. A Copenaghen, Novo Nordisk registra un ribasso del 5,8%, influenzato anche dai commenti degli analisti e dall’annuncio della rivale statunitense Eli Lilly riguardo a un nuovo farmaco per la perdita di peso più efficace del Wegovy.

In Asia, il settore farmaceutico ha chiuso in forte calo alla Borsa di Tokyo, perdendo oltre il 4%, il peggior risultato tra i 33 sub-indici del listino giapponese. In netto calo anche diversi titoli farmaceutici indiani: otto delle venti aziende del sottoindice del settore sono finite in territorio negativo, causando un calo complessivo dell’1,3% dell’indice settoriale. Sun Pharma, la maggiore casa farmaceutica indiana per fatturato, ha registrato una perdita del 3,5%.

Tramite il proprio social network Truth, Donald Trump ha annunciato nel fine settimana che nel corso di questa mattinata alle 9 (le 15 in Italia) firmerà un decreto per ridurre “quasi immediatamente” i prezzi dei farmaci da prescrizione e di alcuni prodotti farmaceutici, con tagli che varieranno dal 30% all’80%.

Secondo gli analisti di Citi, un ordine esecutivo per abbassare i prezzi dei farmaci dovrebbe riguardare principalmente i sistemi sanitari statali, come Medicare e Medicaid, ma la reale portata della misura resta ancora incerta. Gli esperti della banca americana sottolineano inoltre che le cause dei prezzi elevati dei farmaci negli Stati Uniti sono legate al funzionamento del sistema assicurativo stesso, e riflettono in parte i margini di guadagno degli intermediari. Pertanto, una semplice riduzione dei prezzi potrebbe non essere sufficiente a risolvere il problema alla radice