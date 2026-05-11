Socialfarma. Convegno Fedaiisf a Cosmofarma 2026: avanza l’iter per l’Ordine degli ISF, l’AI al centro del dibattito

Socialfarma 11 maggio 2026

Francesco Cannizzaro, vice capo gruppo di Forza Italia alla Camera, ha portato una notizia attesa al convegno organizzato da Fedaiisf nell’ambito di Cosmofarma Exhibition 2026: “La proposta di legge per l’istituzione dell’Ordine degli informatori scientifici del farmaco ha registrato un’accelerazione, tanto che la prossima settimana sarà incardinata nell’ufficio di presidenza della Commissione. Mi piacerebbe che nella fase di conversione potessero essere auditi gli informatori scientifici per apportare miglioramenti all’impianto normativo”.

A un anno dal deposito della proposta, l’iter parlamentare registra progressi concreti. La senatrice Elena Murelli, componente della X Commissione permanente Sanità, Lavoro e Affari sociali, ha indicato una strada per accelerare ulteriormente: “Le Commissioni sono oberate di lavoro e, per imprimere una forte accelerazione all’iter, si potrebbe inserire un emendamento nel prossimo provvedimento utile. Io stessa mi farò portavoce di questa richiesta presso il Governo”.

Sull’urgenza del riconoscimento è intervenuto anche il presidente Fedaiisf Francesco Ferrari, sottolineando i rischi di un’informazione scientifica affidata a un algoritmo: “L’interesse del benessere del paziente deve rimanere nelle mani dell’operatore sanitario che valuta utilizzando la sua esperienza, la sua conoscenza e la sua coscienza”. Un punto condiviso dal delegato FNOMCeO Luigi Bagnoli, che ha ricordato il valore degli Ordini professionali a tutela della salute del cittadino e dei professionisti stessi.

Sul versante opposto, il presidente FOFI Andrea Mandelli ha portato un esempio virtuoso di utilizzo dell’intelligenza artificiale, anticipando i contenuti dell’accordo con AIFA, mentre Heide De Togni dell’Associazione Farmaceutici Industria ne ha sottolineato il potenziale come strumento “facilitatore”. A chiudere il dibattito, il presidente Aisf Antonio Mazzarella con due casi concreti di errori dell’AI, e il segretario nazionale Fedaiisf Antonio Daniele, che ha messo in guardia sull’uso improprio dell’AI nella profilazione del medico, che rischia di ridurre l’informatore scientifico a uno strumento nelle mani del marketing.