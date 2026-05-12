Sez. AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria. Nuovo Direttivo

L’11 maggio scorso presso l’Ordine dei Farmacisti si è riunita l’assemblea degli iscritti alla Sezione “Seby Trapani” di Reggio Calabria.
Il Presidente uscente, Rocco Lofaro, dopo una breve introduzione e relazionato sull’opera svolta ha illustrato i progetti prossimi di Fedaiisf a livello nazionale.
Si è poi proceduto all’elezione del nuovo direttivo che risulta così composto:
- Presidente: Rocco Lofaro
Consiglieri:
- Vicepresidente: Carmen Praticò
- Tesoriere: Patrizia Casciano
- Segretaria: Danila Alvaro
- Consigliere: Francesco Oliva
- Consigliere: Francesco Praticò
- Consigliere: Ermanno Tonizzo
Il nuovo Direttivo rimarrà in carica fino all’11 maggio 2028.
Comunicato Sez. AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria
– Federata Fedaiisf –