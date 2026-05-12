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Sez. AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria. Nuovo Direttivo

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L’11 maggio scorso presso l’Ordine dei Farmacisti si è riunita l’assemblea degli iscritti alla Sezione “Seby Trapani” di Reggio Calabria.

Il Presidente uscente, Rocco Lofaro, dopo una breve introduzione e relazionato sull’opera svolta ha illustrato i progetti prossimi di Fedaiisf a livello nazionale.

Si è poi proceduto all’elezione del nuovo direttivo che risulta così composto:

  • Presidente: Rocco Lofaro

Consiglieri:

  • Vicepresidente: Carmen Praticò
  • Tesoriere: Patrizia Casciano
  • Segretaria: Danila Alvaro
  • Consigliere: Francesco Oliva
  • Consigliere: Francesco Praticò
  • Consigliere: Ermanno Tonizzo

Il nuovo Direttivo rimarrà in carica fino all’11 maggio 2028.

 

Comunicato Sez. AIISF “Seby Trapani” di Reggio Calabria
– Federata Fedaiisf –

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