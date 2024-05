Un libro di Fitoterapia Veterinaria per sensibilizzare il governo sulla figura del Naturopata per Animali e ad un approccio più consapevole alla Fitoterapia Veterinaria

La Fitoterapia Veterinaria e in generale l’utilizzo di rimedi naturali derivati dalle piante stanno diventando sempre più in voga da parte delle persone in ambito medico ma grazie ai Naturopati per Animali o Naturopati Veterinari, stanno diventando sempre più richiesti anche nell’ambito della medicina veterinaria.

Per sensibilizzare sempre di più anche la classe medico veterinaria all’utilizzo di fitoterapici ove possibile o come rimedio complementare o coadiuvante i farmaci di sintesi ho deciso di scrivere questo libro PRINCIPI DI FITOTERAPIA VETERINARIA per sensibilizzare non solo la classe medico veterinaria ma anche le persone a un approccio più consapevole e scientifico a tali rimedi oltre che a sensibilizzare la classe politica in merito all’esigenza, come più volte detto, di implementare la ricerca naturopatica fitoterapica veterinaria gestita naturalmente da Naturopati per Animali nonché il riconoscimento ufficiale da parte dell’Italia di questa figura professionale che ormai è un caposaldo del benessere animale insieme ovviamente a quella del medico veterinario che resta la prima figura di riferimento per la cura.

Sperando che il governo sia sensibile all’argomento verso l’essere animale che, come più volte detto, si ripercuote anche sulla nostra salute. Sono pronto ad un confronto con i ministeri competenti.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

Consulenza e Ricerca Controllo Qualità e Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica degli Estratti Vegetali di Piante Officinali, Microalghe e Gemmoderivati e Ricerche Microbiota Piante Officinali

Responsabile Scientifico: Centro di Controllo e Divulgazione Scientifica sulle Sostanze Naturali – CCDsSN

Roma – Italia

Tel: 351/0461450

E-mail: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

CV: https://dmhomes.academia.edu/PaoloPelini/CurriculumVitae