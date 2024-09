Università Della Calabria UNICAL: Fedaiisf invitata a partecipare al riordino della laurea in informazione scientifica (ISFPS)

Nel pomeriggio di oggi (ndr.: 25 settembre 2024 per chi legge), Fedaiisf partecipa, come rappresentante degli Informatori Scientifici, ad una importante riunione convocata dal Corso di Laurea in ISF della Facoltà di Farmacia dell’Università della Calabria UNICAL, per il riordino del Piano di Studi dello stesso.

È molto importante essere stati convocati. In tal modo potremo portare le nostre istanze di categoria e partecipare, con i nostri suggerimenti, alle dinamiche didattiche del Corso di Laurea.

Comunicato Fedaiisf Calabria

– 25 settembre 2024 –

Nota: Ricordiamo che con il Decreto Ministeriale del 3 Agosto 2007, integrativo al D.Lgs. 219/06, le lauree appartenenti alla Classe L-29 sono idonee a svolgere l’attività di ISF a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica