USA. Direttrice dei CDC licenziata perché si sarebbe rifiutata di «approvare linee guida antiscientifiche e irresponsabili»

Licenziata la capa dell’organo di controllo della salute pubblica

Era stata nominata appena a luglio e aveva criticato il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. sulla questione dei vaccini

Il Post – 28 agosto 2025

Susan Monarez, direttrice dei CDC, i centri che negli Stati Uniti si occupano del controllo e della prevenzione delle malattie e che fanno capo al dipartimento della Salute, guidato da Robert F. Kennedy Jr., è stata rimossa dal suo incarico. Il suo licenziamento, deciso dall’amministrazione del presidente Donald Trump, è stato rapidamente seguito dalle dimissioni di diversi importanti funzionari dell’agenzia, che hanno lasciato i CDC senza una guida: per ora non è stato infatti nominato alcun direttore ad interim.

Il licenziamento di Monarez, scrive la CNN citando due fonti anonime a conoscenza della situazione, sarebbe stato deciso dopo giorni di forti pressioni interne esercitate dal vice capo dello staff di Robert Kennedy Jr. e di una sua stretta collaboratrice, Stefanie Spear. Sarebbe avvenuto dopo che il segretario alla Salute aveva convocato Monarez a Washington chiedendole di licenziare tre alti dirigenti dell’agenzia. Monarez si sarebbe rifiutata, e così sarebbe stato dunque deciso il suo licenziamento.

Monarez, scrive sempre la CNN, si sarebbe inoltre scontrata più volte con Robert Kennedy Jr. sulle politiche vaccinali: l’ultimo episodio riguarderebbe un imminente annuncio che avrebbe potuto collegare le vaccinazioni all’autismo.

Mercoledì sera i legali della donna hanno di fatto confermato questa versione, dicendo che il governo avrebbe deciso il licenziamento perché Monarez si sarebbe rifiutata di «approvare linee guida antiscientifiche e irresponsabili» e di licenziare alcuni funzionari esperti scegliendo di proteggere la salute pubblica «piuttosto che mettersi a servizio di un preciso programma politico».

Il Senato degli Stati Uniti aveva confermato Susan Monarez lo scorso luglio. La sua nomina era una seconda scelta. Monarez era infatti diventata la candidata del presidente Donald Trump dopo il ritiro della nomina di Dave Weldon, medico della Florida che in passato aveva messo in dubbio la sicurezza del vaccino contro il morbillo. Il mandato di Monarez è stato il più breve nella storia dell’agenzia.

Il segretario alla Salute statunitense Robert Kennedy Jr. è noto e criticato per le sue tesi antiscientifiche e antivacciniste.

Da quando è entrato in carica, ha preso diverse decisioni che secondo gli esperti indeboliranno le capacità di prevenzione degli Stati Uniti e che stanno minando la fiducia verso le istituzioni sanitarie. A giugno, per esempio, aveva licenziato in blocco tutti i 17 membri del Comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione (ACIP), un organo scientifico che gestisce molti aspetti delle campagne vaccinali. In agosto aveva poi cancellato mezzo miliardo di dollari (430 milioni di euro) di fondi federali per lo sviluppo di vaccini a mRNA. I vaccini a mRNA – abbreviazione di RNA (acido ribonucleico) messaggero – sono sicuri ed efficaci, e sono stati fondamentali per rallentare la diffusione della pandemia da Covid-19 e salvare milioni di persone.

Una delle dirigenti che si sono dimesse dopo il licenziamento di Monarez, Debra Houry, nella mail in cui comunica la propria decisione ha scritto che «per il bene della nazione e del mondo» il lavoro scientifico dei CDC non dovrebbe mai essere «soggetto a interpretazioni politiche»: «I vaccini salvano vite umane: questo è un fatto scientifico indiscutibile e consolidato» e sebbene sia importante mettere in discussione la ricerca «questo deve essere fatto da esperti con le giuste competenze e la giusta esperienza, senza pregiudizi e considerando l’intero peso delle prove scientifiche». Houry ha poi scritto che la disinformazione è già costata molte vite umane, citando il numero record di casi di morbillo raggiunto negli Stati Uniti quest’anno.

Kennedy Jr licenzia 600 impiegati dei Cdc dopo attentato Atlanta

Il segretario alla Salute americana Robert Francis Kennedy Jr ha licenziato 600 dipendenti dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Lo denuncia l’American Federation of Government Employees (Afge).

(Keystone-ATS) Molti dipendenti, riferisce la BBC, erano già in congedo amministrativo retribuito nell’ambito dei licenziamenti di massa proposti dall’amministrazione Usa. La decisione arriva due settimane dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco contro la sede centrale dei Cdc ad Atlanta uccidendo un poliziotto prima di suicidarsi. La sparatoria era stata motivata dal “malcontento” dell’uomo nei confronti dei vaccini anti-Covid, dai quali pensava di essere stato danneggiato.

“La crudele decisione di procedere con questi licenziamenti illegittimi subito dopo un violento attacco contro la sede dei Cdc mina la stabilità della nostra agenzia”, ha affermato il sindacato. A marzo Kennedy Jr aveva annunciato il licenziamento di 10’000 lavoratori, tra cui 2’400 persone dei Cdc e altri presso i National Institutes of Health (Nih) e la Food and Drug Administration (Fda).

Notizie correlate: Il direttore del CDC si rifiuta di andarsene dopo l’ordine della Casa Bianca

Antivaccinista attacca la sede CDC ad Atlanta. Ha sparato più di 180 colpi

Nota. Atlanta, attacco a CDC. Un agente di polizia è stato ucciso. Nessun dipendente o visitatore del CDC è stato danneggiato, ha detto Monarez. L’attentatore poi si è suicidato