Vaccino e consenso informato

Dal punto di vista normativo, l’art. 32 della Costituzione italiana sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale.

Ai fini della sua valida espresisone il paziente ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, potendo chiedere al medico, allo psicologo, all’infermiere o altro professionista sanitario tutto ciò che non è chiaro, e deve avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico.

Tale consenso costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del quale l’attività stessa costituisce reato. Il fine della richiesta del consenso informato è dunque quello di promuovere l’autonomia o libertà di scelta dell’individuo nell’ambito delle decisioni mediche.

Fanno eccezione i casi in cui si può parlare di consenso implicito, per esempio per quelle cure di routine, o per quei farmaci prescritti per una malattia nota. Si suppone, infatti, che in questo caso sia consolidata l’informazione ed il consenso relativo.

Nel caso dei farmaci poi esiste il foglietto illustrativo, il cosiddetto bugiardino, che deve essere presente in ogni confezione, che è una preziosa fonte di informazione e guida all’uso del farmaco.

Contiene tutte le informazioni relative alla composizione del farmaco, alle patologie per le quali è indicato, alle modalità di somministrazione e di conservazione, ai rischi che potrebbero verificarsi in caso, ad esempio, di sovradosaggio o di interazione con altri farmaci che si stanno assumendo. Tuttavia, è importante ricordare che la lettura del foglietto illustrativo non sostituisce la consultazione del medico. Per legge, le aziende farmaceutiche sono obbligate a menzionare tutti i possibili effetti secondari noti e segnalati nel corso della sperimentazione clinica o degli anni di commercializzazione, ma ciò non significa che si debbano manifestare tutti e in tutti i pazienti. Poiché poi ogni farmaco nel corso della sua vita è soggetto a modifiche – sia pure con frequenza variabile – l’RCP e il FI costituiscono un documento “dinamico” che viene costantemente aggiornato.

Il vaccino Pfizer viene inoculato dopo essere stato diluito in un apposito flaconcino (la confezione contiene 195 flaconcini multidose). Dopo la diluizione, il flaconcino contiene 2,25 mL corrispondenti a 5 dosi da 0,3 mL. L’operatore sanitario dovrà prelevare la dose necessaria per procedere alla vaccinazione. E’ evidente che così facendo non c’è un foglietto illustrativo ma, in un certo qual modo, è sostituito dal consenso informato. Quindi, come specificato dal Piano Nazionale, prima di essere vaccinati, gli interessati dovranno leggere e firmare il modulo per il consenso, ossia quel documento con cui si afferma di essere stati debitamente informati sulle varie fasi della vaccinazione nonché sui possibili effetti collaterali. La firma del modulo di consenso informato è necessaria, quindi, per andare avanti con la somministrazione del vaccino. È con questo, infatti, che viene acconsentita e autorizzata la “somministrazione della vaccinazione mediante vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19”, così come prevede l’art. 32 della Costituzione. Il “consenso informato” risponde infatti al rispetto dell’autonomia di libera scelta delle persone, che non sono state obbligate e non rappresenta assolutamente una sottrazione di responsabilità dell’azienda farmaceutica, dell’operatore sanitario o del SSN.

