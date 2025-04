Più collaborazione tra i medici veterinari e i naturopati per animali

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione della giornata internazionale per il benessere degli animali da compagnia Pet Day, va ribadita l’importanza della collaborazione tra il medico veterinario e il naturopata per animali per fornire ai clienti e ai pazienti una migliore consapevolezza sui rimedi naturali e sul ruolo degli integratori ad uso veterinario e i loro possibili effetti collaterali che molte volte i proprietari di animali non sanno.

Invito la federazione dei medici veterinari e l’associazione nazionale dei medici veterinari a istituire con noi naturopati per animali sempre più una collaborazione fruttifera che nel rispetto dei ruoli porti e tenga in considerazione in primis il benessere dei nostri amici a quattro zampe.

.

Paolo Pelini

Naturopata per Animali

Roma