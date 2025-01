Wall Street Journal. Perché Robert F. Kennedy Jr è pericoloso per la salute

Per il Wlla Street Journal il responsabile della Salute negli Usa avrebbe un palese conflitto d’interessi nella sua crociata no-vax. Favorirebbe amici avvocati

AGI – 27 gennaio 2025 di Sabrina Bellosi

La scelta di Robert F. Kennedy Jr alla guida del ministero della Salute negli Stati Uniti suscita grande preoccupazione – e indignazione – al Wall Street Journal. Il rispettato quotidiano finanziario statunitense, tradizionalmente vicino ai repubblicani, già in passato non ha risparmiato critiche a Donald Trump né al Grand Old Party per la timidezza delle sue reazioni di fronte alle decisioni del tycoon. Questa volta, a finire nel mirino è Rfk Jr con un durisismo articolo che chiama in causa i parlamentari che dovranno confermarne la nomina mercoledì alla commissione Finanze del Senato. I titolo scelto dalla direzione del giornale per il suo editoriale sull’ultimo membro della dinastia Kennedy a entrare nell’esecutivo è durissimo: “Perche’ Rfk Jr è un pericolo per la salute pubblica”. I repubblicani del Senato, si legge, “hanno l’obbligo di esaminare il suo gigantesco armadio di conflitti d’interesse e idee discutibili”.

