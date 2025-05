5 maggio 2025, Giornata mondiale per l’igiene delle mani

Il 5 maggio ricorre la Giornata mondiale per l’igiene delle mani, istituita per sensibilizzare le persone e gli operatori alla prevenzione delle malattie infettive e al mantenimento di una buona salute. In occasione della Giornata per l’igiene delle mani, giunta alla 17a edizione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha ripreso il messaggio del 2023 “Save lives: clean your hands” (Salva vite: igienizza le mani), per mantenere alta l’attenzione sull’igiene delle mani, soprattutto negli ambienti di assistenza e di cura, ma anche in comunità.

L’igiene delle mani è una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo ma con un elevato impatto in ambito sanitario. Se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto può salvare milioni di vite ogni anno.

L’igiene delle mani resta fondamentale anche quando si utilizzano i guanti. Soprattutto gli operatori sanitari devono fare molta attenzione ad igienizzare le mani prima e dopo l’uso dei guanti.

I guanti monouso, infatti, utilizzati durante le procedure mediche, possono contaminarsi facilmente come le mani nude e non proteggono al 100%. Una volta indossati, devono essere rimossi, ad esempio dopo aver toccato un paziente, e l’igiene delle mani deve essere eseguita immediatamente, secondo i 5 momenti fondamentali per l’igiene delle mani in ambito assistenziale dell’OMS.

È un passaggio essenziale per la sicurezza di tutti, pazienti e professionisti.

La campagna OMS rientra nell’obiettivo di una copertura sanitaria universale (UHC), ovvero il raggiungimento di una salute e un benessere migliori per tutte le persone di tutte le età, inclusa la protezione dai rischi finanziari, l’accesso a servizi sanitari essenziali di qualità e l’accesso a farmaci e vaccini essenziali sicuri, efficaci, di qualità e accessibili per tutti.

La prevenzione e il controllo delle infezioni, inclusa l’igiene delle mani, sono fondamentali per raggiungere la UHC, in quanto rappresentano un approccio pratico e basato sull’evidenza scientifica, con un impatto dimostrato sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza dei pazienti a tutti i livelli del sistema sanitario.

La giornata coincide con la necessità per i Paesi di attuare il Piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle infezioni (IPC), come dimostrato nell’ultimo rapporto globale IPC dell’OMS.

Iniziative e materiali della Giornata

Poster (in italiano)

Altre iniziative

webinar (in inglese) “World Hand Hygiene Day 2025 – It might be gloves, it’s always hand hygiene”– 5 maggio 2025, dalle 13.30 alle 15.00 CET)

campagna digitale AMR Art & Memes, volta a sensibilizzare e condividere messaggi chiave sulla resistenza antimicrobica attraverso i social media, basata su famose immagini artistiche e con un tono umoristico. Il Ministero della Salute ha tradotto in italiano i prodotti della campagna digitale AMR Art & Memes della seconda edizione della Joint Action Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections n 2, in collaborazione con l’ECDC.

Per approfondire

Fonte: Ministero della Salute – 5 maggio 2025

Notizie correlate: Il medico che ci insegnò a lavarci le mani